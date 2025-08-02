سيارة جمع القمامة تنهي حياة بائعة أسماك بشبين الكوم في المنوفية

شهد محيط مدخل كوبري السمك بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، اليوم، حادثًا مأساويًّا، أسفر عن مصرع سيدة بائعة سمك أسفل عجلات سيارة تابعة لشركة النظافة أثناء عملها في المنطقة.

تفاصيل الواقعة

وكان اللواء علاء الدين الجاحر، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة شبين الكوم، يفيد بمصرع السيدة "و.ع. ع"، والتي تعمل بائعة سمك، بعدما صدمتها سيارة نظافة أمام كوبري السمك.

على الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتم ضبط سائق السيارة المتسببة في الحادث، والتحفظ على السيارة لحين الانتهاء من التحقيقات.

كما تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى شبين الكوم التعليمي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

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