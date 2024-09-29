فوائد زبدة الشيا للبشرة والشعر، وطريقة استخدامها

زبدة الشيا هي دهون نباتية طبيعية تأتي من معالجة المكسرات من شجرة الشيا، وبالإضافة إلى كونها مناسبة للطهي، فقد تكون مفيدة للشعر والبشرة.

يتم إضافة زبدة الشيا إلى منتجات مختلفة، مثل:

منتجات علاج الشعر

كريمات مكافحة الشيخوخة والتجاعيد

كريمات مرطبة للجسم والوجه

منتجات ما بعد الشمس

علاجات الشعر لفروة الرأس الجافة

وذلك بسبب خصائصها المرطبة والمضادة للالتهابات.

فوائد زبدة الشيا للبشرة

يمكن لأي شخص شراء مجموعة متنوعة من منتجات الترطيب التي تحتوي على زبدة الشيا.

بدلًا من ذلك، يمكن للشخص وضع زبدة الشيا الخام غير المكررة مباشرة على الجلد حتى يتم امتصاصها تمامًا، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي، حيث يمكن:

استخدامه كبديل لكريم الحلاقة

وضعه على الشفاه

وضعه على بشرة الأظافر

مكافحة الشيخوخة

وتحتوي زبدة الشيا على مكونات لها خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، مثل التربينات، وهذه مجموعة من المركبات التي قد تساعد في:

ترسيب الكولاجين

تكاثر الخلايا، وهي العملية التي تنمو فيها الخلايا وتنقسم

هناك بعض الأدلة التي تشير إلى أن زبدة الشيا يمكن أن تكون فعالة ضد التجاعيد.

جفاف الجلد

زبدة الشيا مرطبة، وكمرطب تساعد زبدة الشيا على حبس الرطوبة في الجلد، وينصح باستخدام منتجات زبدة الشيا في غضون بضع دقائق من التجفيف.

تحتوي زبدة الشيا أيضًا على حمض اللينوليك، والمنتجات التي تحتوي على حمض اللينوليك لها تأثيرات مضادة للالتهابات على الجلد وخصائص تعزز الترطيب.

الإكزيما

تحتوي زبدة الشيا على مكونات نشطة بيولوجيًا تمنحها خصائص مضادة للالتهابات.

وجدت أحد الدراسات صغيرة التي أجريت على 25 شخصًا يعانون من الإكزيما الخفيفة إلى المتوسطة أن زبدة الشيا قد تساعد في تخفيف علامات وأعراض الإكزيما.

الندبات

قد يكون لزبدة الشيا القدرة على تليين الأنسجة الندبية، الندبة الجدرية هي نوع من المناطق المرتفعة والمتضخمة من الندبات، وهناك أدلة تشير إلى أن استخدام زبدة الشيا قد يساعد في منع تكوين الندبات الجدرية.

فوائد زبدة الشيا للشعر

نظرًا لخصائصها المرطبة والمضادة للالتهابات، قد تساعد زبدة الشيا في تقليل جفاف فروة الرأس وتهيجها، ومع ذلك قد يكون زيت الشيا أكثر فائدة للشعر من زبدة الشيا.

وجدت أحد الدراسات على زيت بذور يحتوي على محتوى غني بالمواد الحيوية النشطة مشابه لزبدة الشيا أن زيت البذور يجعل الشعر أكثر مقاومة للكسر.

بالإضافة إلى ذلك، فحصت دراسة أخري تأثيرات الزيوت والزبدة من النباتات على الشعرـ ووجدت أن علاج الزيت يقلل من قوة التمشيط على الشعر المبلل، ولا تنتشر الزبدة بسهولة مثل الزيوت في جميع أنحاء الشعر.

كيفية الاستخدام

يمكن للأشخاص اختيار منتجات العناية بالشعر التي لا تستلزم وصفة طبية والتي تحتوي على زبدة الشيا.

بدلًا من ذلك، يمكن للشخص إذابة زبدة الشيا الخام وتدليكها في فروة الرأس وطول الشعر بالكامل.

اترك زبدة الشيا على الشعر ثم اغسلها في الحمام باستخدام شامبو خفيف.

قد يرغب الأشخاص الذين لديهم شعر يميل إلى أن يصبح دهنيًا في تجنب استخدام زبدة الشيا أو زيت الشيا على الشعر، لأن هذا قد يزيد الأمر سوءًا.