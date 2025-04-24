فوائد الفول السوداني، يبني العضلات ويقويها وينقص الوزن

فوائد الفول السوداني، الفول السوداني من أشهر أنواع المكسرات وأرخصها، وهو يعتبر من المكسرات الشعبية التى لها شهرة واسعة على مستوى العالم ويدخل فى صناعة الزبدة والحلوى وبعض الأطعمة.

وفوائد الفول السوداني، عظيمة تدفعنا لتناوله، حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والدهون الصحية والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله خاصة للصغار.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الفول السوداني من أشهر أنواع البقوليات التي تحظى بشعبية واسعة في مختلف أنحاء العالم، ليس فقط بسبب مذاقه اللذيذ وسهولة تناوله، بل أيضًا لما يتمتع به من فوائد صحية متعددة تجعله مكون مهم في النظام الغذائي الصحي، وعلى الرغم من أن اسمه يشير إلى "المكسرات"، إلا أنه في الحقيقة ينتمي إلى عائلة البقوليات مثل الفاصوليا والعدس.

القيمة الغذائية للفول السودانى

وأضاف السيد، أن الفول السوداني غني بالفيتامينات والمعادن، حيث يحتوي على مجموعة واسعة من الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم، مثل:

فيتامين E، مضاد قوي للأكسدة يساعد في حماية الخلايا من التلف.

فيتامين B3 (النياسين)، يعزز من صحة الدماغ ويحسّن الوظائف الإدراكية.

حمض الفوليك (فيتامين B9)، مهم جدًا للحوامل لدوره في نمو الجنين.

المغنيسيوم، يساهم في تنظيم ضغط الدم ودعم وظائف العضلات والأعصاب.

الفسفور والزنك والمنجنيز، عناصر مهمة لصحة العظام وتقوية المناعة.

فوائد الفول السوداني

فوائد الفول السوداني للصحة

وتابع، أن من فوائد الفول السوداني التي تدفعنا لتناوله:-

يعتبر الفول السوداني مصدر ممتاز للبروتين النباتي، مما يجعله خيار جيد للنباتيين والأشخاص الذين يسعون لتقليل استهلاك اللحوم، وكل 100 جرام من الفول السوداني تحتوي على حوالي 25 جرام من البروتين، وهو ضروري لبناء العضلات، ودعم وظائف الخلايا، وتعزيز التئام الأنسجة.

رغم احتوائه على نسبة عالية من الدهون، إلا أن معظم هذه الدهون غير مشبعة وتعتبر مفيدة لصحة القلب، وتساعد الدهون الأحادية غير المشبعة على خفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم، وزيادة نسبة الكوليسترول الجيد، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

تناول الفول السوداني بشكل منتظم يساعد في تحسين صحة القلب، نظرًا لاحتوائه على مضادات الأكسدة، مثل الريسفيراترول، بالإضافة إلى الدهون الصحية التي تقلل من الالتهابات وتحسن الدورة الدموية.

كما أظهرت دراسات أن الأشخاص الذين يتناولون الفول السوداني والمكسرات بانتظام أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب بنسبة كبيرة.

رغم احتوائه على سعرات حرارية مرتفعة، إلا أن الفول السوداني يمكن أن يساهم في الشعور بالشبع لفترات طويلة، مما يقلل من تناول الطعام ويُسهم في التحكم في الوزن، والبروتين والألياف والدهون الصحية كلها تلعب دور في تقليل الشهية.

تشير بعض الأبحاث إلى أن استهلاك الفول السوداني قد يكون مرتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وذلك بفضل تأثيره في تحسين حساسية الأنسولين وتنظيم مستوى السكر في الدم.

يحتوي الفول السوداني على نسبة جيدة من الألياف الغذائية التي تساهم في تحسين عملية الهضم، والوقاية من الإمساك، وتنظيم حركة الأمعاء.

الفول السوداني يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة مثل البوليفينولات، والتي تحارب الجذور الحرة في الجسم وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل السرطان وأمراض القلب والشيخوخة المبكرة.

محاذير تناول الفول السوداني

وأوضح الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، أن الفول السوداني ليس فقط وجبة خفيفة لذيذة، بل هو كنز غذائي غني بالفوائد الصحية، ومع ذلك، يُفضل تناوله باعتدال لتجنّب الإفراط في السعرات الحرارية، خاصة عند إضافته إلى النظام الغذائي اليومي، كما يجب الانتباه للأشخاص الذين يعانون من حساسية الفول السوداني، لأنها قد تكون شديدة الخطورة، ومع ذلك، يبقى الفول السوداني خيار رائع لكل من يبحث عن تغذية متكاملة ومتوازنة.

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