الخميس 07 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب يعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على جميع الرقائق وأشباه الموصلات المستوردة

الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيتو

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على جميع الرقائق وأشباه الموصلات المستوردة.


وقال ترامب في كلمة ألقاها في البيت الأبيض: "ستُفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على جميع الرقائق وأشباه الموصلات التي تستوردها الولايات المتحدة".

وأشار ترامب إلى أن الشركات لن تُفرض عليها رسوم جمركية إذا صنعت منتجاتها في الولايات المتحدة.

ولم يُحدد ترامب الإطار الزمني لفرض هذه القيود.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الصناعة في كوريا الجنوبية إنها طلبت من الولايات المتحدة أن تولي "مراعاة خاصة" لصادراتها من أشباه الموصلات، في الوقت الذي تتجه فيه إدارة ترامب نحو فرض رسوم جمركية على أشباه الموصلات المستوردة.

وقدمت الحكومة الكورية الجنوبية تقريرا إلى الإدارة الأمريكية بشأن تحقيق واشنطن في واردات أشباه الموصلات بموجب قانون التوسع التجاري الأمريكي.

كما سلطت الوزارة الضوء على أن الميزان التجاري بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في قطاع أشباه الموصلات متساو تقريبًا.

وقالت الحكومة الكورية الجنوبية، إن سول وواشنطن ستجريان محادثات وزارية عندما يزور الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية الرقائق وأشباه الموصلات المستوردة البيت الأبيض وزارة الصناعة في كوريا الجنوبية اشباه الموصلات الإدارة الامريكية قانون التوسع التجاري الأمريكي

الأكثر قراءة

الإيدز السر، مفاجأة صادمة في واقعة طعن ميكانيكي زوجته وإلقاء نفسه محتضنا طفلته من الطابق الخامس

ميكانيكي يطعن زوجته ويلقي بنفسه محتضنا طفلته من الطابق الخامس في الغربية

قائمة الأهلي في الموسم الجديد 2025ـ2026 بعد إغلاق باب القيد

بيان عاجل من الشركة المتحدة بشأن الحالة الصحية للفنان محمد منير

جمال شعبان يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان محمد صبحي

القبض على البلوجر أم خالد بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي

لو معجبة اقتحمت المسرح هتعمل إيه؟ محمد نور يجيب

إخلاء سبيل البلوجر بيتر تاتو بكفالة واحتجاز قمر الوكالة على ذمة قضايا أخرى

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الأربعاء 6/8/2025

لماذا لا تتحرك قضايا الزنا تلقائيًا في مصر؟

مؤشرات تنسيق طب بشري "خاص" 2025 وشروط التقديم

آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

المزيد

انفوجراف

قصة ولا في الخيال.. سوزي الأردنية غسلت 15 مليون جنيه في العقارات وآخر مفاجآت شاكر وأم مكة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 7 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 7 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 7 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads