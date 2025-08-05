ترامب يتوعد الاتحاد الأوروبي بإعادة فرض رسوم جمركية جديدة

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بإعادة فرض رسوم جمركية بنسبة 35% على السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي، في حال لم يلتزم الأخير بتعهداته الاستثمارية تجاه الولايات المتحدة.

ترامب يتوعد الاتحاد الأوروبي بإعادة فرض رسوم





وفي مقالبلة صحفية مع شبكة سي إن بي سي قال ترامب ردا على سؤال حول الخطوات التي قد تتخذها واشنطن إذا لم يلتزم الاتحاد الأوروبي بالاتفاقات الاستثمارية: "حسنا، في هذه الحالة، سيدفعون رسوما جمركية بنسبة 35%".



وأضاف ترامب : "لقد خفضوا رسومهم ودفعوا 600 مليار دولار، ولذلك خفضت أنا بدوري الرسوم من 30% إلى 15%"، ثم جاءتني بعض الدول وسألت: لماذا يدفع الاتحاد الأوروبي أقل مما ندفع نحن؟".

وأكد الرئيس الأمريكي أن هذه الأموال ليست قرضا، مضيفا: "لقد قدموا لي 600 مليار دولار كهبة. بالمناسبة، هذا ليس قرضا. لا يوجد ما ينبغي علينا سداده. لقد أعطونا 600 مليار دولار يمكننا استثمارها في أي مجال نريده".

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد توصلت إلى اتفاق مع ترامب في 27 يوليو المنصرم، يقضي بأن تفرض واشنطن اعتبارا من الأول من أغسطس رسوما جمركية بنسبة 15% على نحو 75% من السلع الأوروبية المستوردة، بدلا من الرسوم الشاملة بنسبة 30% التي هدد البيت الأبيض بفرضها سابقا.

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