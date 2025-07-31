مدتها 90 يوما، ترامب يعلن عن مفاوضات مع المكسيك بشأن الرسوم الجمركية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، فترة مفاوضات على مدى 90 يوما مع المكسيك بعد اتصال بزعيمتها مع استمرار سريان فرض رسوم جمركية بنسبة 25%.

ترامب يعلن فترة مفاوضات مع المكسيك 90 يوما بشأن الرسوم الجمركية



وقال ترامب إنه لن يرفع الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع المكسيكية إلى ما يزيد عن مستوياتها الحالية لمدة 90 يوما، وذلك لإعطاء الدول المجاورة الوقت للتوصل إلى اتفاق تجاري.

وصرح الرئيس الأمريكي بأنه سيؤجل أي تغييرات في الرسوم الجمركية بعد مكالمته "الناجحة للغاية" مع الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم.

وذكر ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال": "نحن نتعرف بعضنا على بعض ويتفهم بعضنا البعض أكثر فأكثر".

وأضاف أن تعقيدات الاتفاق مع المكسيك تختلف إلى حد ما عن تلك الموجودة في الدول الأخرى بسبب المشاكل والأصول المتعلقة بالحدود.

وأوضح أنهما اتفقا على تمديد نفس الاتفاق تماما كما كان خلال الفترة القصيرة الماضية لمدة 90 يوما، أي أن المكسيك ستستمر في دفع تعريفة جمركية بنسبة 25٪ على الفنتانيل، وتعرفة جمركية بنسبة 25٪ على السيارات، وتعرفة جمركية بنسبة 50٪ على الفولاذ والألمنيوم والنحاس.

وقال ترامب أيضا إن المكسيك وافقت على الإلغاء الفوري للحواجز التجارية غير الجمركية والتي كان عددها كبيرا، ولم يحدد منشوره الحواجز التجارية المزعومة التي سيتم رفعها.

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