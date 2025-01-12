فوائد الأناناس، يحسن الخصوبة لدى الإناث ويعالج مشكلات الجهاز الهضمي

الأناناس هو فاكهة استوائية مغذية، حيث يمتلك العديد من الفوائد الصحية، مثل علاج مشاكل الجهاز الهضمي والالتهابات.

ويحتوي كوب واحد من قطع الأناناس الطازجة على ما يقرب من:

82 سعرة حرارية

0.2 جرام من الدهون

0 جرام من الكوليسترول

2 مليجرام من الصوديوم

21.65 جرام من إجمالي الكربوهيدرات (بما في ذلك 16 جرامًا من السكر و2.3 جرامًا من الألياف)

0.89 جرامًا من البروتين

كنسبة مئوية من احتياج الانسان اليومية، توفر نفس الكمية من قطع الأناناس الطازجة:

131% من فيتامين سي

2% من فيتامين أ

2% من الكالسيوم

3% من الحديد

الأناناس أيضًا مصدر للفيتامينات والمعادن المهمة، بما في ذلك:

الثيامين

الريبوفلافين

فيتامين ب 6

حمض الفوليك

حمض البانتوثنيك

المغنيسيوم

المنجنيز

البوتاسيوم

بيتا كاروتين ومضادات الأكسدة الأخرى

والأناناس الطازج هو المصدر الوحيد المعروف لإنزيم يسمى بروميلين، والذي قد يلعب دورًا في مجموعة من الفوائد الصحية المختلفة، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

فوائد الأناناس الصحية

ارتبط تناول الفواكه والخضراوات من جميع الأنواع منذ فترة طويلة بانخفاض خطر الإصابة بالعديد من الحالات الصحية المرتبطة بأسلوب الحياة.

وقد أشارت العديد من الدراسات إلى أن زيادة استهلاك الأطعمة النباتية مثل الأناناس يقلل من خطر الإصابة بالسمنة والوفيات بشكل عام والسكري وأمراض القلب.

كما أنه يعزز صحة البشرة والشعر وزيادة الطاقة وانخفاض الوزن بشكل عام، وفيما يلي الفوائد المحتملة لتناول الأناناس بالتفصيل:

الضمور البقعي المرتبط بالعمر

في إحدى الدراسات، أظهر الأشخاص الذين تناولوا 3 حصص أو أكثر يوميًا من جميع الفواكه انخفاضًا في خطر الإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالعمر وتباطؤ تطوره.

الوقاية من الربو

إن مخاطر الإصابة بالربو أقل لدى الأشخاص الذين يستهلكون كمية كبيرة من بعض العناصر الغذائية.

أحد هذه العناصر الغذائية هو بيتا كاروتين، ويوجد في الأطعمة النباتية البرتقالية والصفراء والخضراء الداكنة، مثل الأناناس والمانجو والبابايا والمشمش والبروكلي والشمام واليقطين والجزر.

أشارت بعض الدراسات إلى أن البروميلين يمكن أن يساهم أيضًا في تقليل أعراض الربو.

ضغط الدم

يمكن أن يساعد زيادة تناول البوتاسيوم عن طريق تناول الفواكه والخضروات الغنية بالبوتاسيوم في خفض ضغط الدم.

يرتبط تناول البوتاسيوم العالي بانخفاض خطر الوفاة من جميع الأسباب بنسبة 20 في المائة.

السرطان

كمصدر ممتاز لفيتامين سي، وهو مضاد للأكسدة قوي، يمكن أن يساعد الأناناس في مكافحة تكوين الجذور الحرة، وترتبط هذه الجذور بتطور السرطان.

أظهرت الدراسات أن بيتا كاروتين له ارتباط عكسي بتطور سرطان القولون.

ويرتبط تناول الألياف العالية من جميع الفواكه والخضروات بانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

مرض السكري

يميل الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع الأول والذين يتناولون أنظمة غذائية غنية بالألياف إلى انخفاض مستويات الجلوكوز في الدم، وقد يكون لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني مستويات أفضل من السكر في الدم والدهون والأنسولين.

توفر حبة أناناس متوسطة الحجم حوالي 13 جرامًا من الألياف.

الهضم

يساعد الأناناس، بسبب محتواه من الألياف والماء، على منع الإمساك وتعزيز الانتظام والجهاز الهضمي الصحي.

الأناناس غني أيضًا بالبروميلين، وهو إنزيم يساعد الجسم على هضم البروتينات، ويقلل البروميلين أيضًا من الخلايا المناعية الالتهابية، والتي تسمى السيتوكينات، والتي تلحق الضرر ببطانة الجهاز الهضمي.

السيقان غير الصالحة للأكل هي المصدر الأكثر تركيزًا للبروميلين، والذي يمكن استخراجه ومتوفر بسهولة في شكل مكمل.

الخصوبة

لقد ثبت أن الأنظمة الغذائية الغنية بمضادات الأكسدة تعمل على تحسين الخصوبة، ونظرًا لأن الجذور الحرة يمكن أن تلحق الضرر بالجهاز التناسلي، فإن الأطعمة ذات النشاط المضاد للأكسدة العالي مثل الأناناس موصى بها لأولئك الذين يحاولون الحمل.

تتمتع مضادات الأكسدة الموجودة في الأناناس، مثل فيتامين سي وبيتا كاروتين، والفيتامينات والمعادن النحاس والزنك وحمض الفوليك بخصائص تؤثر على خصوبة الذكور والإناث.

الجلد

يمكن لفيتامين سي المضاد للأكسدة، عند تناوله في شكله الطبيعي أو وضعه موضعيًا، أن يساعد في مكافحة تلف الجلد الناجم عن الشمس والتلوث، وتقليل التجاعيد، وتحسين ملمس الجلد بشكل عام.

يلعب فيتامين سي أيضًا دورًا حيويًا في تكوين الكولاجين، وهو نظام دعم الجلد.

مخاطر تناول الأناناس

يمكن أن تتسبب حاصرات بيتا، وهو نوع من الأدوية الموصوفة بشكل شائع لأمراض القلب، في زيادة مستويات البوتاسيوم في الدم، ويجب تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم باعتدال عند تناول حاصرات بيتا.

إن الإفراط في تناول البوتاسيوم قد يكون ضارًا للأشخاص الذين لا تعمل كليتيهم بشكل كامل، فإذا كانت كليتك غير قادرة على إزالة البوتاسيوم الزائد من الدم، فقد يكون ذلك مميتًا.

قد يعاني الأشخاص المصابون بمرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD) من زيادة في الأعراض، مثل حرقة المعدة والتجشؤ، عند تناول الأطعمة شديدة الحموضة، ومع ذلك، تختلف ردود الفعل الفردية.

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