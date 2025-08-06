الأربعاء 06 أغسطس 2025
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خارج الحدود

أكثر من 61 ألف شهيد، حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، سقوط 138 شهيدا و771 مصابا بنيران الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

 حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 


وأوضحت أن من بينهم 87 شهيدا و570 مصابا من منتظري المساعدات.


وارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 61.158 ألف شهيد و151.442 ألف مصاب منذ 7 أكتوبر 2023.

وكان أعلن مدير مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، أن الضغط على مستشفيات القطاع كبير جدا.

وأضاف: “نفقد مصابين بسبب عدم قدرة المستشفيات على الاستيعاب. نسبة الإشغال في المستشفيات تتجاوز 300%. مواد التخدير ستنفد من القطاع خلال 48 ساعة، وكثير من الإصابات التي تصلنا تتركز في الأجزاء العلوية من الجسم”.

وتابع: “لا يوجد مخزون كافي من وحدات الدم لدينا، ونفقد جرحى بسبب عدم توفر غرف عمليات كافية، فهناك 550 شهيدا في قطاع غزة وآلاف الجرحى خلال 5 أيام”.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد حذر السكان في مدينة غزة، داعيًا إياهم إلى ترك مواقعهم والتوجه جنوبًا.

الاحتلال يحذر سكان غزة داعيهم لترك مواقعهم والتوجه جنوبًا

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي في منشور على حسابه في “إكس” الأربعاء، إن القوات الإسرائيلية ستعمق عملياته في غرب مدينة غزة.

كما دعا سكان مناطق حي الزيتون بمدينة غزة إلى التوجه جنوبا نحو المواصي، وكتب قائلا: “تحذير إلى كل من لم يُخلِ المناطق المحددة بعد أو عاد إلى البلوكات 613, 624, 625, 628, 629, 630, 631, 641, 695 – في حي الزيتون، يواصل الجيش تعميق عملياته غربًا”.

وفي الوقت ذاته، وصفت الأمم المتحدة، التقارير التي تشير إلى احتمال توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة بأنها "مقلقة للغاية" في حال صحتها.

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