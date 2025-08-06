الأربعاء 06 أغسطس 2025
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خارج الحدود

برنامج الأغذية العالمي: عائلات غزة تقضي أياما بلا طعام

غزة، فيتو
غزة، فيتو

قال برنامج الأغذية العالمي، مساء اليوم الأربعاء، إن العائلات في قطاع غزة تقضي أياما بلا طعام.

وأضاف برنامج الأغذية العالمي: "الآباء يتخذون خيارات صعبة مضحين بوجباتهم وحتى بسلامتهم لإطعام أطفالهم.. نبذل وشركاؤنا جهدنا لتقديم المساعدة العاجلة لغزة لكنها قطرة في بحر الاحتياجات".

 

حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، سقوط 138 شهيدا و771 مصابا بنيران الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت أن من بينهم 87 شهيدا و570 مصابا من منتظري المساعدات.

وارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 61.158 ألف شهيد و151.442 ألف مصاب منذ 7 أكتوبر 2023.

 

الإشغال في المستشفيات تتجاوز 300%

وكان أعلن مدير مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، أن الضغط على مستشفيات القطاع كبير جدا.

وأضاف: “نفقد مصابين بسبب عدم قدرة المستشفيات على الاستيعاب. نسبة الإشغال في المستشفيات تتجاوز 300%. مواد التخدير ستنفد من القطاع خلال 48 ساعة، وكثير من الإصابات التي تصلنا تتركز في الأجزاء العلوية من الجسم”.

وتابع: “لا يوجد مخزون كافي من وحدات الدم لدينا، ونفقد جرحى بسبب عدم توفر غرف عمليات كافية، فهناك 550 شهيدا في قطاع غزة وآلاف الجرحى خلال 5 أيام”.

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