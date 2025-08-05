أخبار الفن اليوم.. والد أنغام يكشف تفاصيل حالتها الصحية.. ونقل محمد صبحي للعناية المركزة.. وسما المصري تظهر بالحجاب لأول مرة، وتأجيل مهرجان نقابة المهن التمثيلية

شهدت الساحة الفنية على مدار اليوم العديد من الأحداث الفنية والتي جاءت كالاتي..



شقيق الفنان محمد صبحي يكشف تطورات حالته الصحية

طمأن مجدي صبحي، شقيق الفنان الكبير محمد صبحي جمهوره على تطورات حالته الصحية.

“صبحي” الأصغر كتب على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “شكرا لكل من اتصل للاطمئنان علي أخي الأكبر الفنان الكبير المحترم الأستاذ محمد صبحي..وأقول لكم: الحمد لله هوه بخير، ويجري بعض الفحوصات الطبية”.

وفي وقت سابق من اليوم..طمأن نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي جمهور الفنان الكبير محمد صبحي، مؤكدَا أنه نقل إلى المستشفى؛ لإجراء فحوصات طبية، وأنه بخير، وسوف يغادر المستشفى اليوم.

كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية تفاصيل الحالة الصحية للفنان الكبير محمد صبحي مشيرًا انه بحالة صحية جيدة بينما يقوم بعمل بعض الإجراءات والفحوصات اخل المستشفي.



وقال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في بيان له صادر اليوم الثلاثاء إنه يطمئن جمهور النجم الكبير مؤكدًا انه يتابع الحالة الخاصة بالفنان محمد صبحي بنفسه وسط اهتمام طبي كبير، مشيرًا إلى أن الفنان محمد صبحي سوف يغادر إلى منزله خلال وقت قصير.

خطفت الفنانة سما المصري الأنظار خلال إدلائها بصوتها الانتخابي في انتخابات مجلس الشيوخ، فقد ظهرت لأول مرة وهي ترتدي الحجاب أمام إحدى لجان الاقتراع في حي الأزبكية، حيث كانت تنتظر دورها للإدلاء بصوتها، وهي ترتدي ملابس محتشمة، في أول ظهور لها بالحجاب بعد سنوات من الجدل.





أكد الموسيقار محمد على، أن الحالة الصحية لنجلته المطربة أنغام مستقرة في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن ما تعاني منه مجرد مضاعفات فقط، ولكنها الآن أصبحت بحالة جيدة.



وأضاف والد المطربة أنغام أنها ستعود خلال الأيام القليلة المقبلة، وطلب من كل محبيها الدعاء لها.



بعد التصديق على قانون الإيجار القديم، عبير الشرقاوي: هيطردونا من بيوتنا

أعربت عبير جلال الشرقاوي، ابنة المخرج جلال الشرقاوي، عن استيائها الشديد بعد التصديق على قانون الإيجار القديم، مشيرة إلى أنها معرضة للطرد من منزلها.



وقالت عبير جلال الشرقاوي من خلال فيس بوك:"حسبنا الله ونعم الوكيل ألف مرة في اللي هيطردونا من بيوتنا بعد ما أهالينا دفعوا خلو بالآلافات".

قرر نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي تأجيل المهرجان الخاص بالنقابة لأجل غير مسمي، والذى كان من المقرر أن يقام خلال الفترة المقبلة.



وقال الفنان أشرف زكي إن مدير مهرجان نقابة المهن التمثيلية الفنان سامح بسيوني مرتبط بمشاريع في الفترة الحالية، وبناء علي ذلك تم تأجيل المهرجان لأجل غير مسمي.

عبر الفنان سعيد العمروسي عن سعادته بتكريمه ضمن فعاليات الدورة الثامنة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض، وذلك خلال الندوة التي أقامها المهرجان للاحتفاء به بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية.



بيونسيه تخطط لإصدار ألبوم جديد في عيد ميلادها 4 سبتمبر

ذكرت عدد من التقارير الصحفية، أن النجمة بيونسيه، تُخطط لإصدار ألبوم جديد في عيد ميلادها، 4 سبتمبر.



وأوضحت التقارير، أن بيونسيه، ظهرت في إعلانها الأخير لعلامة LEVI’s، الساعة 9:04 مساءً، وهي اللحظة التي تظهر فيها على دراجة نارية، مُلمحةً بذلك على الأرجح إلى الفصل الثالث من ألبومها المُستوحى من موسيقى الروك.

نظم المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثامنة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض منذ قليل، ندوة للاحتفاء بالمخرج الكبير سمير زاهر، وذلك بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية.





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