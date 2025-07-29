كيس على البنكرياس، محمود سعد يكشف تطورات الحالة الصحية لأنغام

كشف الإعلامي محمود سعد عن تطورات الحالة الصحية للمطربة أنغام، حيث كتب عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي: "من قبل ما أنغام تسافر هي قالت إن عندها كيس على البنكرياس، وأخبروها أن هناك مستشفى متخصصة في ميونخ (ألمانيا) متخصصة في البنكرياس".



وتابع: "أجرت أنغام منظارا وتم إزالة أغلب الكيس وأجرت التحاليل اللازمة وطلع أن الورم حميد الحمد لله، وهي حاليا الحمد لله كويسة وبتتحرك وبتاكل وهتخرج بكرة أو بعده إن شاء الله".



وأضاف: "اللي فاضل من الكيس جزء بسيط مش لازم يتشال وهتتابعه لما ترجع مصر إن شاء الله علشان تتأكد إنه مش هيكبر وإن شاء الله المتوقع أنه يفضل مستقر، لكن هي الحمد لله بخير وكل اللي بتعاني منه في الوقت الحالي هو الألم.. فدعواتكم أن ربنا يخفف عنها ويتم شفاها على خير إن شاء الله".





أزمة أنغام الصحية

وتصدر اسم المطربة أنغام تريند محركات البحث جوجل ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد تداول شائعات إصابتها بسرطان الثدي وسفرها إلى الخارج للعلاج، وهو ما نفته النجمة في بيان رسمي لها.

وأكدت خلال البيان أنه لا صحة لما تم تداوله من أخبار حول إصابتها بـمرض سرطان الثدي، وأنها بالفعل سافرت إلى ألمانيا لإجراء بعض الفحوصات الطبية، بعد إصابتها بأزمة صحية بالبنكرياس.

ألبوم أنغام القادم

وأعلن البيان كذلك خطط أنغام المستقبلة، حيث كانت تعمل على ألبومها لهذا العام، فمن المقرر أن تعود إلى القاهرة خلال أيام قليلة لاستكمال تسجيل أغاني الألبوم، والمقرر أن يكون من إنتاج شركتها الخاصة، ومن المقرر أن تتعاون فيه مع أمير طعيمة، أكرم حسني، وغيرهما.

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