الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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ثقافة وفنون

سما المصري بالحجاب لأول مرة في انتخابات مجلس الشيوخ (صور)

سما المصري بالحجاب،
سما المصري بالحجاب، فيتو

خطفت الفنانة سما المصري الأنظار خلال إدلائها بصوتها الانتخابي في انتخابات مجلس الشيوخ، فقد ظهرت لأول مرة وهي ترتدي الحجاب أمام إحدى لجان الاقتراع في حي الأزبكية، حيث كانت تنتظر دورها للإدلاء بصوتها، وهي ترتدي ملابس محتشمة، في أول ظهور لها بالحجاب بعد سنوات من الجدل.

 

وكانت  سما المصري خلال الأيام القليلة الماضية قد كتبت عبر حسابها على موقع “فيسبوك” تعبيرًا عن توبتها، قائلة: "كما كنت أظهر المعصية، لابد أن أعلن التوبة"، 

مضيفة: "الحمد لله، الناس الذين كانوا يشككون في حجابي وتوبتي، ها أنا ذا أول مرة أظهر بالحجاب في انتخابات مجلس الشيوخ.

 

وكانت الفنانة سما المصري قد هنأت الشعب المصري بعيد تحرير سيناء من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتبت سما احتفالا بعيد تحرير سيناء: “كل سنة وكلنا طيبين، وحلوين ومتدلعين، وفي خير وعز بلدنا عايشين متنعمين وشبعانين ومقلبظين. ونشوف إسرائيل إن شاء الله متبهدلين ومتشحططين ونكون فيهم فرحانين وشمتانين، وأخواتنا في فلسطين مجبورين الخاطر ومنصورين، آمين يارب العالمين”.

جدير بالذكر أن الفنانة سما المصرى قد سبق وذكرت وضعها المادي السيئ في آخر ظهور إعلامي لها عقب خروجها من الحبس مباشرة، فقالت في برنامج “من قريب” مع الإعلامي نزار الفارس أنه يوجد منتج حاول ابتزازها من أجل الحصول على دور، مضيفة: "كنت محتاجة الفلوس أكتر من الدور، وحاولت اشتغل حاجات تانية وبرضه فيها قلة أدب، التحرش والابتزاز والطمع مش في الوسط الفني بس.. في كل حتة».

 

وأضافت: “بيحصل ظروف مبيبقاش فيها دخل مادي في وقت معين، بقول يارب اديني الصحة أشتغل أي حاجة أجيب بيها فلوس، بس ممدش إيدي لأي حد لأن الحوجة وحشة، خصوصا لما يبقى حد من أقرب الناس ليك ويذلك علشان يديك الحاجة”.

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