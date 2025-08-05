المخرج سمير زاهر: مسرح الثقافة الجماهيرية خطير للغاية لأنه ممتد للنجوع والقرى

نظم المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثامنة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض منذ قليل، ندوة للاحتفاء بالمخرج الكبير سمير زاهر، وذلك بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية.

وحضر الندوة كل من الفنان محمد رياض رئيس المهرجان، والدكتور عادل عبده مدير المهرجان، واللواء خالد اللبان رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ونخبة من النقاد والمسرحيين.

المخرج سمير زاهر

وأكد المخرج سمير زاهر خلال كلمته بالندوة: "الاهم عندي بما اني أمثل الأقاليم في هذه الندوة.. أن أتناول مسرح الثقافة الجماهيرية لأنه خطير للغاية وممتد للنجوع والقرى وكذلك يتعامل مع المدينة.. ويقوم بدور تثقيفي أكثر من كونه تقديم عرض مجرد فقط".

وتابع: "السعادة الحقيقية التي أشعر بها من هذا التكريم انني رأيت من يقول لي نحن معك ونراك، شكرا لوزير الثقافة انه فتح نافذة لفناني الأقاليم، واشكر كل القائمين على المهرجان وكل المحبة والتقدير والامتنان للفنان القدير محمد رياض رئيس المهرجان".

وأردف "زاهر": "رحلتي للأقاليم كانت دائما تبدأ من جنوب المحافظة أو جنوب القرية، لفهم الناس ومعرفة عاداتهم وتقاليدهم بعدها اخد النص اللي يليق عليهم، كان هدفي في الأساس بهذا النجاح الجمهور وليس للجنة التحكيم".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.