سما المصري في عيد تحرير سيناء: كل سنة وفي خير وعز بلدنا عايشين

هنأت الفنانة سما المصري الشعب المصري بعيد تحرير سيناء من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”

وكتبت سما احتفالا بعيد تحرير سيناء: “كل سنه وكلنا طيبين، وحلوين ومتدلعين، وفي خير وعز بلدنا عايشين متنعمين وشبعانين ومقلبظين. ونشوف إسرائيل إن شاء الله متبهدلين ومتشحططين ونكون فيهم فرحانين وشمتانين، وأخواتنا في فلسطين مجبورين الخاطر ومنصورين، آمين يارب العالمين”.

جدير بالذكر أن الفنانة سما المصرى قد سبق وذكرت وضعها المادي السيئ في آخر ظهور إعلامي لها عقب خروجها من الحبس مباشرة، فقالت الراقصة في برنامج “من قريب” مع الإعلامي نزار الفارس أنه يوجد منتج حاول ابتزازها من أجل الحصول على دور، مضيفة: "كنت محتاجة الفلوس أكتر من الدور وحاولت اشتغل حاجات تانية وبرضو فيها قلة أدب، التحرش والابتزاز والطمع مش في الوسط الفني بس في كل حتة».

وأضافت: “بيحصل ظروف مبيبقاش فيه دخل مادي في وقت معين، بقول يارب اديني الصحة أشتغل أي حاجة أجيب بيها فلوس بس ممدش أيدي لأي حد لأن الحوجة وحشة، خصوصا لما يبقى حد من أقرب الناس ليك ويذلك عشان يديك الحاجة”

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