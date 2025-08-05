أشرف زكي: تأجيل مهرجان نقابة المهن التمثيلية لهذه الأسباب

قرر نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي تأجيل المهرجان الخاص بالنقابة لأجل غير مسمي، والذى كان من المقرر أن يقام خلال الفترة المقبلة.





وقال الفنان أشرف زكي إن مدير مهرجان نقابة المهن التمثيلية الفنان سامح بسيوني مرتبط بمشاريع في الفترة الحالية، وبناء علي ذلك تم تأجيل المهرجان لأجل غير مسمي.

وكان قد كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية تفاصيل الحالة الصحية للفنان الكبير محمد صبحي مشيرًا انه بحالة صحية جيدة بينما يقوم بعمل بعض الإجراءات والفحوصات اخل المستشفي.



وقال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في بيان له صادر اليوم الثلاثاء إنه يطمئن جمهور النجم الكبير مؤكدًا انه يتابع الحالة الخاصة بالفنان محمد صبحي بنفسه وسط اهتمام طبي كبير، مشيرًا إلى أن الفنان محمد صبحي سوف يغادر إلى منزله خلال وقت قصير.

أعمال محمد صبحي

وكانت آخر أعمال محمد صبحي مسرحية "فارس يكشف المستور" بمشاركة ميرنا وليد، كمال عطية، رحاب حسين، أنجيلكا أيمن، ليلي فوزي، داليدا، مصطفي يوسف، محمد شوقي، لمياء عرابي، داليا نبيل، مايكل ويليام، محمود أبوهيبة، حلمي جلال، محمد عبدالمعطي، علاء فؤاد، جمال عبد الناصر، وليد هاني، والأطفال: مريم شريف، ريماس الخطيب، لمار عواد، بلال محمد.

مسرحية فارس يكشف المستور كوميدية غنائية استعراضية، تأليف وإخراج محمد صبحي، وشارك في كتابتها أيمن فتيحة، والديكورات لمحمد الغرباوي، أما الأشعار فكتبها عبد الله حسن، والموسيقى والألحان لشريف حمدان، وتصميم الأفيش والدعاية أحمد نور الدين.









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