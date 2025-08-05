المهرجان القومي للمسرح يعقد 3 ندوات للاحتفاء بالمكرمين بالدورة 18 اليوم

يعقد المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثامنة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض، اليوم الثلاثاء 5 أغسطس الجاري، ثلاث ندوات للاحتفاء بالمكرمين بالمحافظات ضمن فعاليات دورة هذا العام.

ندوات تكريم رموز المسرح بالمحافظات

أولى هذه الندوات، هي ندوة تكريم المخرج سمير زاهر، بحضور رئيس المهرجان الفنان محمد رياض، واللواء خالد اللبان رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ويأتي ذلك في تمام الساعة 3:15 عصرًا بالمجلس الأعلى للثقافة، بمشاركة أسامة كمال، ويدير الندوة الشاعر طارق علي.

ثاني هذه الندوات هي ندوة تكريم الفنان سعيد العمروسى، في تمام الساعة 4:30 مساء، بمشاركة الفنانة نسرين نور، ويدير الندوة الإعلامي و المخرج جمال عبد الناصر.

أما ثالث هذه الندوات فهي ندوة تكريم مهندس الديكور سمير زيدان في تمام الساعة 5:45 مساءً بالمجلس الأعلى للثقافة، بمشاركة د. طارق عمار، وتدير الندوة الفنانة نهاد السيد.

المهرجان القومي للمسرح المصري

وتستمر الدورة الثامنة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري حتى يوم 6 أغسطس 2025، برعاية وزارة الثقافة برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وبمشاركة واسعة من الفرق المسرحية الرسمية والمستقلة والجامعية والهاوية.

وتشهد الدورة مشاركة 35 عرضًا مسرحيًّا في المسابقة الرسمية وثلاثة عروض على الهامش، تمثل مختلف المؤسسات الفنية والثقافية والمستقلة في مصر.

وتتنوع ما بين عروض رسمية وجامعية ومستقلة وخاصة، بما يعكس ثراء المشهد المسرحي المصري وتنوع تجاربه.

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