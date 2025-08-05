سعيد العمروسي: تأثرت بحادث حريق بني سويف وتكريمي بالقومي للمسرح الأهم بمسيرتي

عبر الفنان سعيد العمروسي عن سعادته بتكريمه ضمن فعاليات الدورة الثامنة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض، وذلك خلال الندوة التي أقامها المهرجان للاحتفاء به بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية.

وحضر الندوة الفنان محمد رياض رئيس المهرجان، والدكتور عادل عبده مدير المهرجان، وأدارها الكاتب والناقد جمال عبد الناصر، وذلك بحضور عدد من النقاد والمسرحيين.

الفنان سعيد العمروسي

وقال الفنان سعيد العمروسي خلال كلمته: "بدأت رحلتي منذ الصغر، وكانت مليئة بالصراعات والصعوبات، لكنها أيضًا كانت مليئة بالمتعة.. متعة المسرح، هذا الفن العظيم، أبو الفنون. أحببته بشدة، وكنت ثابتًا في طريقي لا أكلّ ولا أملّ، وقدمت خلال مشواري الفني أعمالًا عديدة".

وأضاف "العمروسي": "مع انطلاقة مسرح الثقافة الجماهيرية على يد الراحل الكبير سعد الدين وهبة، دخل المسرح منعطفًا جديدًا، ربما أكثر جدية. لكنه ظل يحمل متعته الخاصة، خاصة أنك كممثل تقدّم من خلاله شخصيات متعددة، وهذه متعة لا تُقدّر بثمن".

وأكد أن تصفيق الجمهور كان دائمًا هو الجائزة الأغلى بالنسبة له، رغم حصوله على العديد من التكريمات، من بينها تكريمه في مهرجان مسرح بلا إنتاج، معتبرًا أن تكريمه في المهرجان القومي للمسرح المصري هو الأهم في مسيرته.

كما استعاد “العمروسي” خلال كلمته ذكرى حادث حريق بني سويف الذي كان شاهدًا عليه، وتحدث بحزن عن فقدانه للعديد من أصدقائه وزملائه في هذه الحادثة الأليمة التي تركت أثرًا كبيرًا في نفسه.

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