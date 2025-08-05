أشرف زكي يطمئن الجمهور على الحالة الصحية للفنان محمد صبحي

كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية تفاصيل الحالة الصحية للفنان الكبير محمد صبحي مشيرًا انه بحالة صحية جيدة بينما يقوم بعمل بعض الإجراءات والفحوصات اخل المستشفي.

وقال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في بيان له صادر اليوم الثلاثاء إنه يطمئن جمهور النجم الكبير مؤكدًا انه يتابع الحالة الخاصة بالفنان محمد صبحي بنفسه وسط اهتمام طبي كبير، مشيرًا إلى أن الفنان محمد صبحي سوف يغادر إلى منزله خلال وقت قصير.

كانت آخر أعمال محمد صبحي مسرحية "فارس يكشف المستور" بمشاركة ميرنا وليد، كمال عطية، رحاب حسين، أنجيلكا أيمن، ليلي فوزي، داليدا، مصطفي يوسف، محمد شوقي، لمياء عرابي، داليا نبيل، مايكل ويليام، محمود أبوهيبة، حلمي جلال، محمد عبدالمعطي، علاء فؤاد، جمال عبد الناصر، وليد هاني، والأطفال: مريم شريف، ريماس الخطيب، لمار عواد، بلال محمد.

مسرحية فارس يكشف المستور كوميدية غنائية استعراضية، تأليف وإخراج محمد صبحي، وشارك في كتابتها أيمن فتيحة، والديكورات لمحمد الغرباوي، أما الأشعار فكتبها عبد الله حسن، والموسيقى والألحان لشريف حمدان، وتصميم الأفيش والدعاية أحمد نور الدين.

مسيرة حافلة

يشار إلى أن الفنان محمد صبحي ولد عام 1948، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وعين بعدها معيدًا، قبل أن يؤسس فرقة ستوديو 80 في مطلع ثمانينيات القرن الماضي مع الكاتب المسرحي الراحل لينين الرملي، حيث قدما معًا مجموعة من المسرحيات التي لاقت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، مثل: تخاريف، الهمجي، إنت حر، ووجهة نظر. قدم "صبحي" بعدها المزيد من المسرحيات المهمة مثل: ماما أمريكا، لعبة الست، كارمن، وسكة السلامة 2000.

وسينمائيًا قدم "صبحي" مجموعة كبيرة من الأفلام ذات الطابع الكوميدي، مثل: علي بيه مظهر وأونكل زيزو حبيبي. وفي التلفزيون قدم "صبحي" العديد من الأعمال الناجحة مثل: رحلة المليون، سنبل بعد المليون، يوميات ونيس «ثمانية أجزاء»، وفارس بلا جواد، والأخير أثار جدلاً كبيرًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.