الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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ثقافة وفنون

شقيق الفنان محمد صبحي يكشف تطورات حالته الصحية

الفنان الكبير محمد
الفنان الكبير محمد صبحي، فيتو

طمأن مجدي صبحي، شقيق الفنان الكبير محمد صبحي جمهوره على تطورات حالته الصحية.

“صبحي” الأصغر كتب على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “شكرا لكل من اتصل للاطمئنان علي أخي الأكبر الفنان الكبير المحترم الأستاذ محمد صبحي..وأقول لكم: الحمد لله هوه بخير، ويجري بعض الفحوصات الطبية”.

وفي وقت سابق من اليوم..طمأن نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي جمهور الفنان الكبير محمد صبحي، مؤكدَا أنه نقل إلى المستشفى؛ لإجراء فحوصات طبية، وأنه بخير، وسوف يغادر المستشفى اليوم.

يذكر إلى أن الفنان محمد صبحي ولد عام 1948، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وعين بعدها معيدًا، قبل أن يؤسس فرقة ستوديو 80 في مطلع ثمانينيات القرن الماضي مع الكاتب المسرحي الراحل لينين الرملي، حيث قدما معًا مجموعة من المسرحيات التي لاقت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، مثل: تخاريف، الهمجي، إنت حر، ووجهة نظر. قدم "صبحي" بعدها  المزيد من المسرحيات المهمة مثل: ماما أمريكا، لعبة الست، كارمن، وسكة السلامة 2000، كما تألق تليفزيونيًا، وتبنى نهجًا مختلفًا في مسلسلاته، وكان أبرزها: يوميات ونيس بأجزائه الثمانية، كما كانت له إسهامات  سينمائية جيدة.

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أشرف زكي محمد صبحي نقيب الممثلين

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