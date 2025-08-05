أخبار الحوادث اليوم: أم ترمي رضيعتها والكلاب تنهشها ببني سويف..العثور على ترسانة أسلحة داخل وكر خط ديروط..مشاجرة مسلحة في البحيرة وإصابة 3 أشخاص

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

في مشهد مؤلم هزّ محافظة أسيوط، عثرت فرق الإنقاذ النهري، اليوم، على جثمان الطفلة بعد أيام من غرقها في مياه ترعة تابعة لمركز البداري، ليتأكد بذلك مصرعها هي وشقيقتيها في حادث غرق مأساوي.

عثرت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، على ترسانة أسلحة من بينها مدفع آر بى جى وجرينوف داخل وكر خط ديروط بعد قتله فى تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة.

في مشهد يُجسد التزام وزارة الداخلية بدورها الإنساني والمجتمعي، حرص رجال الشرطة المكلفون بتأمين لجان انتخابات مجلس الشيوخ على تقديم أوجه الدعم والمساعدة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، لمساعدتهم في الوصول إلى لجان الاقتراع والإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو يُظهر اعتداء مجموعة من الأشخاص على آخرين باستخدام أسلحة بيضاء وعصي خشبية بمحافظة البحيرة.

خيم الحزن على محافظة سوهاج، اليوم الثلاثاء، عقب وفاة ثلاثة شباب متأثرين بإصاباتهم البالغة، جراء حادث انفجار أنبوبة بوتاجاز داخل أحد المطاعم الشعبية بالمحافظة.

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط مالك إحدى شركات التجارة بالقاهرة "يحمل جنسية إحدى الدول" لقيامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بنظام "المقاصة"، واصطناع وتزوير المحررات الرسمية.

كشفت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف، اليوم الثلاثاء، تفاصيل واحدة من أبشع الجرائم التي شهدتها المحافظة، والتي هزت الشارع السويفي، بعد مرور 25 يومًا من العثور على رأس رضيعة مجهولة داخل كيس قمامة بشارع البشري أمام مدرسة الزراعة بمدينة بني سويف، بعد أن نهشت الكلاب الضالة جسدها.

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، إحالة الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المستاجرين المصريين بالخارج وغيرهم المستأجرين بنظام الإيجار القديم، بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لهيئة المفوضين.

تقدم محامي الفنانة بدرية طلبة، ببلاغ إلى النيابة العامة ضد هـ. س، مالك حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يتهمه بنشر مقاطع فيديو مسيئة لموكلته والترويج لمعلومات كاذبة.















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