وفاة 3 شباب في انفجار أنبوبة بوتاجاز داخل مطعم بسوهاج

خيم الحزن على محافظة سوهاج، اليوم الثلاثاء، عقب وفاة ثلاثة شباب متأثرين بإصاباتهم البالغة، جراء حادث انفجار أنبوبة بوتاجاز داخل أحد المطاعم الشعبية بالمحافظة.

وفاة 3 شباب في انفجار أنبوبة بوتاجاز

وكان الشاب نادر جمال جلال، 18 عامًا، قد فارق الحياة صباحًا داخل مستشفى سوهاج العام متأثرًا بإصاباته، فيما توفي لاحقًا الطفل أحمد محمد حسانين، 13 عامًا، في المستشفى ذاته.

وفي تطور مأساوي، أعلن مستشفى سوهاج الجامعي قبل قليل وفاة ثالث الضحايا، الشاب زياد طه محمود، 15 عامًا، متأثرًا بجراحه الخطيرة التي أُصيب بها في الحادث.

تم نقل جثامين الضحايا إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، والتي بدأت بدورها التحقيق في ملابسات الحادث وأسباب الانفجار، فيما تشهد قرية الضحايا حالة من الحزن والأسى بين الأهالي وذويهم.

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