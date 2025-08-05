مشاجرة مسلحة في البحيرة وإصابة 3 أشخاص، والأمن يكشف التفاصيل

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو يُظهر اعتداء مجموعة من الأشخاص على آخرين باستخدام أسلحة بيضاء وعصي خشبية بمحافظة البحيرة.

فيديو متداول مشاجرة بالأسلحة البيضاء

وكشف الفحص الأمنى، تلقى مركز شرطة بدر بلاغًا بنشوب مشاجرة بين طرفين داخل دائرة المركز، الأول مكون من ثلاثة أشخاص، والثاني من أربعة أشخاص، وجميعهم من قاطني المنطقة.

وقد تبين أن سبب المشاجرة خلافات تتعلق بالجيرة والمصاهرة، حيث اعتدى الطرف الثاني على الطرف الأول باستخدام ثلاثة أسلحة بيضاء وعصي خشبية، ما أسفر عن إصابتهم.

وتمكن رجال الشرطة من ضبط طرفي المشاجرة في حينه، وضُبطت بحوزة الطرف الثاني الأدوات المستخدمة في الاعتداء، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة نتيجة الخلافات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

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