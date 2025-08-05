الثلاثاء 05 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

العثور على جثمان الضحية الثالثة إثر الغرق بترعة في أسيوط

العثور على جثمان
العثور على جثمان الضحية الثالثة أثر الغرق بترعة في أسيوط

في مشهد مؤلم هزّ محافظة أسيوط، عثرت فرق الإنقاذ النهري، اليوم، على جثمان الطفلة  بعد أيام من غرقها في مياه ترعة تابعة لمركز البداري، ليتأكد بذلك مصرعها هي وشقيقتيها في حادث غرق مأساوي.

جرينوف وآر بى جى ضمن المضبوطات، الداخلية تعلن العثور على ترسانة أسلحة داخل وكر خط ديروط

مصرع شخص وإصابة آخر في مشاجرة بمنطقة المهندسين في الجيزة

العثور على جثمان الضحية الثالثة

وكانت الطفلة إسراء قد سقطت في الترعة أثناء محاولتها غسل يديها عقب يوم عمل زراعي برفقة أسرتها، وعندما شاهدتها شقيقتاها تحاول النجاة، أسرعتا لمحاولة إنقاذها، إلا أن تيار المياه القوي جرفهن جميعًا، وأسفر الحادث عن غرق الفتيات الثلاث.

وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال جثماني شقيقتيها  في وقت سابق، قبل أن يُستكمل البحث ويُعثر اليوم على جثمان  الضحية الثالثة، وسط حالة من الحزن الشديد بين الأهالي.

وتم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى البداري المركزي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تستكمل النيابة العامة تحقيقاتها حول الواقعة.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غرق أسيوط حادث ماساوي ترعة نزلة عطية العقال البحري البداري الإنقاذ النهرى مصرع شقيقات

مواد متعلقة

جرينوف وآر بى جى ضمن المضبوطات، الداخلية تعلن العثور على ترسانة أسلحة داخل وكر خط ديروط

مصرع شخص وإصابة آخر في مشاجرة بمنطقة المهندسين في الجيزة

وفاة 3 شباب في انفجار أنبوبة بوتاجاز داخل مطعم بسوهاج

ضبط متهم بالاعتداء على شاب بسلاح أبيض داخل محل تجاري بالجيزة

الداخلية تساعد كبار السن والمواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 (صور)

مشاجرة مسلحة في البحيرة وإصابة 3 أشخاص، والأمن يكشف التفاصيل

القبض على سائق وزوجته بعد تخلصهما من طفلهما الرضيع أمام مسجد بأطفيح

الداخلية تعلن ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بتعاملات 5 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يصدر قرارًا جديدًا

اعتبارا من اليوم، 250 جنيها أجرة جميع وحدات الإيجار القديم

الوطنية للانتخابات: عدم منح الحصر العددي للأصوات إلا لمن يحمل توكيلًا صادرًا من الشهر العقاري

البنك الأهلي يسعى لضم مدافع الزمالك قبل ساعات من غلق القيد

قانونية عن قانون الإيجار القديم: ينفع ست ترجع في مؤخرها اللي كان من ٥٠ سنة ١٠٠ جنيه؟

هاني سعيد عن انتقال بسيوني إلى الأهلي وتعديلات لائحة الدوري: بلاش أتكلم أحسن ( فيديو)

رضا سليم يعلن عبر "فيتو" انتقاله إلى الجيش الملكي المغربي

غزل المحلة يتعاقد مع ناشئ الأهلي لتدعيم صفوفه استعدادا للموسم الجديد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في الأسواق المحلية

سعر الأرز في الأسواق اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في الأسواق

أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

شروط التقديم لأول دفعة بالمدارس المصرية الألمانية للعام الدراسي 2025/ 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح سمات وأهمية الحياء وفقا للشريعة الإسلامية

لماذا سمي قوم ثمود بهذا الاسم، وأين كانوا يعيشون؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

تفسير حلم ضرب النمل في المنام وعلاقته بزوال الهموم وانفراج الكروب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads