العثور على جثمان الضحية الثالثة إثر الغرق بترعة في أسيوط

في مشهد مؤلم هزّ محافظة أسيوط، عثرت فرق الإنقاذ النهري، اليوم، على جثمان الطفلة بعد أيام من غرقها في مياه ترعة تابعة لمركز البداري، ليتأكد بذلك مصرعها هي وشقيقتيها في حادث غرق مأساوي.

العثور على جثمان الضحية الثالثة

وكانت الطفلة إسراء قد سقطت في الترعة أثناء محاولتها غسل يديها عقب يوم عمل زراعي برفقة أسرتها، وعندما شاهدتها شقيقتاها تحاول النجاة، أسرعتا لمحاولة إنقاذها، إلا أن تيار المياه القوي جرفهن جميعًا، وأسفر الحادث عن غرق الفتيات الثلاث.

وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال جثماني شقيقتيها في وقت سابق، قبل أن يُستكمل البحث ويُعثر اليوم على جثمان الضحية الثالثة، وسط حالة من الحزن الشديد بين الأهالي.

وتم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى البداري المركزي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تستكمل النيابة العامة تحقيقاتها حول الواقعة.

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