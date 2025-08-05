الثلاثاء 05 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تواصل حملاتها المرورية وتضبط 113 ألف مخالفة و172 حالة تعاطى مخدرات بين السائقين

حالة المرور، فيتو
حالة المرور، فيتو

 واصلت  الأجهزة الأمنية حملاتها المكثفة على مستوى الجمهورية، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (113,601) مخالفة مرورية متنوعة، في مختلف المحاور والطرق الرئيسية؛ في إطار جهود وزارة الداخلية لتحقيق الانضباط المروري وتعزيز السلامة على الطرق.

الداخلية تواصل حملاتها المرورية

وشملت أبرز المخالفات التي تم رصدها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الانتظار العشوائي، التحدث في الهاتف أثناء القيادة، مخالفة شروط التراخيص.

كما شملت الحملات فحص 2445 سائقًا، وتبيّن إيجابية 172 حالة لتعاطي المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

حملات بالطريق الدائري الإقليمي: كما استمرت الحملات الانضباطية في مناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وأسفرت عن: ضبط (1080) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها:تحميل ركاب بالمخالفة، مخالفات شروط التراخيص، ومخالفات خاصة بأمن ومتانة المركبات.

 

ضبط 113 ألف مخالفة و172 حالة تعاطى مخدرات بين السائقين

كما تم فحص 182 سائقًا، وتبيّن إيجابية 14 حالة لتعاطي المواد المخدرة، وضبط 13 محكومًا عليهم بإجمالي 20 حكمًا قضائيًا، والتحفظ على 3 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

ضبط عناصر بؤر إجرامية شديدة الخطورة بحوزتهم مخدرات وأسلحة نارية بـ41 مليون جنيه (صور)

تحرير 1511 مخالفة ملصق إلكتروني وعدم ارتداء خوذة خلال 24 ساعة

وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات المرورية على مدار الساعة، لضبط المخالفين وتحقيق أعلى درجات السلامة على الطرق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السير بدون تراخيص الطريق الدائري الإقليمي تجاوز السرعة المقررة طريق الدائري الاقليمي مخالفات شروط التراخيص مخالفة شروط التراخيص مخالفة مرورية متنوعة طريق الدائري شروط التراخيص

مواد متعلقة

ضبط عناصر بؤر إجرامية شديدة الخطورة بحوزتهم مخدرات وأسلحة نارية بـ41 مليون جنيه (صور)

تحرير 1511 مخالفة ملصق إلكتروني وعدم ارتداء خوذة خلال 24 ساعة

سوء الخاتمة، مصرع عاطل سقط من الطابق الثالث أثناء محاولة سرقة شقة بالطالبية

انتخابات مجلس الشيوخ 2025، إجراءات أمنية مشددة بمحيط مقار اللجان

حالة المرور اليوم، أحجام متحركة بالمحاور الرئيسية وتباطؤ الحركة بشوارع القاهرة والجيزة

مداهمة البؤر الإجرامية، ضبط 239 تاجر مخدرات و39 بلطجيا وهاربا من المراقبة بالمحافظات

حملة أمنية في دمياط تضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة

تحرير 5 آلاف قضية سرقة كهرباء في حملات تفتيشية بالمحافظات

الأكثر قراءة

هنسيب الشقق ونروح فين، رسائل مؤثرة من فنانين بعد التصديق على قانون الإيجار القديم

أخبار مصر: بدء تطبيق قانون الإيجار القديم، مجزرة للعمال في بلبن، اعترافات مثيرة لـ 3 بلوجرز، صدمة سعودية للفنانين المصريين

السيارة غرقت بالترعة، مصرع عضو لجنة انتخابية بالشيوخ وزوجها أثناء التوجه لمقر التصويت بالأقصر (صور)

الزمالك يعلن عن صفقة جديدة خلال ساعات

لا حفلات ولا مسرحيات، تركي آل الشيخ يطلق آخر رصاصة على الفنانين المصريين بموسم الرياض

علياء قمرون أمام النيابة: دخلت التيك توك علشان أجهز نفسي بفلوسه واترحم من بيع المناديل

اليوم، قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ وتطبيق زيادة الأجرة والإخلاء

تفسير حلم ضرب النمل في المنام وعلاقته بزوال الهموم وانفراج الكروب

خدمات

المزيد

أسعار السكر بالأسواق اليوم الإثنين

سعر الأرز في الأسواق اليوم الإثنين

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الحالات والخطوات القانونية للطعن بعدم الدستورية على قانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضرب النمل في المنام وعلاقته بزوال الهموم وانفراج الكروب

ما حكم كتابة القرآن بحروف لاتينية؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 5 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads