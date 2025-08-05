الداخلية تواصل حملاتها المرورية وتضبط 113 ألف مخالفة و172 حالة تعاطى مخدرات بين السائقين

واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المكثفة على مستوى الجمهورية، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (113,601) مخالفة مرورية متنوعة، في مختلف المحاور والطرق الرئيسية؛ في إطار جهود وزارة الداخلية لتحقيق الانضباط المروري وتعزيز السلامة على الطرق.

الداخلية تواصل حملاتها المرورية

وشملت أبرز المخالفات التي تم رصدها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الانتظار العشوائي، التحدث في الهاتف أثناء القيادة، مخالفة شروط التراخيص.

كما شملت الحملات فحص 2445 سائقًا، وتبيّن إيجابية 172 حالة لتعاطي المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

حملات بالطريق الدائري الإقليمي: كما استمرت الحملات الانضباطية في مناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وأسفرت عن: ضبط (1080) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها:تحميل ركاب بالمخالفة، مخالفات شروط التراخيص، ومخالفات خاصة بأمن ومتانة المركبات.

ضبط 113 ألف مخالفة و172 حالة تعاطى مخدرات بين السائقين

كما تم فحص 182 سائقًا، وتبيّن إيجابية 14 حالة لتعاطي المواد المخدرة، وضبط 13 محكومًا عليهم بإجمالي 20 حكمًا قضائيًا، والتحفظ على 3 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات المرورية على مدار الساعة، لضبط المخالفين وتحقيق أعلى درجات السلامة على الطرق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.

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