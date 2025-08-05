تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط مالك إحدى شركات التجارة بالقاهرة "يحمل جنسية إحدى الدول" لقيامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بنظام "المقاصة"، واصطناع وتزوير المحررات الرسمية.

القبض على رجل أعمال أجنبي للاتجار بالنقد الأجنبي وتزوير المحررات الرسمية بالجيزة، فيتو

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام مالك إحدى الشركات "يحمل جنسية إحدى الدول" – مقيم بالجيزة؛ بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بأسلوب "المقاصة"، وكذا اصطناع وتزوير المحررات الرسمية والعرفية.



الاتجار بالنقد الأجنبي وتزوير المحررات الرسمية بالجيزة

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وعُثر بحوزته على (مبالغ مالية "عملات أجنبية" – دفاتر رخص قيادة دولية – كروت بلاستيكية خالية البيانات – رخص دولية "منسوب صدورها لإحدى الجهات" – الأدوات والمعدات المستخدمة في التزوير – جهاز كمبيوتر بمشتملاته وهاتف محمول، "وبفحصهما فنيًّا تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي" - سيارة).



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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