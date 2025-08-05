الثلاثاء 05 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على رجل أعمال أجنبي للاتجار بالنقد الأجنبي وتزوير المحررات الرسمية بالجيزة

القبض على رجل أعمال
القبض على رجل أعمال أجنبي للاتجار بالنقد الأجنبي، فيتو

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط مالك إحدى شركات التجارة بالقاهرة "يحمل جنسية إحدى الدول" لقيامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بنظام "المقاصة"، واصطناع وتزوير المحررات الرسمية.

القبض على رجل أعمال أجنبي للإتجار بالنقد الأجنبي وتزوير المحررات الرسمية بالجيزة 
القبض على رجل أعمال أجنبي للاتجار بالنقد الأجنبي وتزوير المحررات الرسمية بالجيزة، فيتو 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام مالك إحدى الشركات "يحمل جنسية إحدى الدول" – مقيم بالجيزة؛ بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بأسلوب "المقاصة"، وكذا اصطناع وتزوير المحررات الرسمية والعرفية. 


الاتجار بالنقد الأجنبي وتزوير المحررات الرسمية بالجيزة 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وعُثر بحوزته على (مبالغ مالية "عملات أجنبية" – دفاتر رخص قيادة دولية – كروت بلاستيكية خالية البيانات – رخص دولية "منسوب صدورها لإحدى الجهات" – الأدوات والمعدات المستخدمة في التزوير – جهاز كمبيوتر بمشتملاته وهاتف محمول، "وبفحصهما فنيًّا تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي" - سيارة). 
 

الداخلية تواصل حملاتها المرورية وتضبط 113 ألف مخالفة و172 حالة تعاطى مخدرات بين السائقين

ضبط عناصر بؤر إجرامية شديدة الخطورة بحوزتهم مخدرات وأسلحة نارية بـ41 مليون جنيه (صور)

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي الاتجار بالنقد الاجنبي الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال المحررات الرسمية القبض على رجل أعمال النقد الأجنبى خارج نطاق السوق

مواد متعلقة

الداخلية تواصل حملاتها المرورية وتضبط 113 ألف مخالفة و172 حالة تعاطى مخدرات بين السائقين

ضبط عناصر بؤر إجرامية شديدة الخطورة بحوزتهم مخدرات وأسلحة نارية بـ41 مليون جنيه (صور)

تحرير 1511 مخالفة ملصق إلكتروني وعدم ارتداء خوذة خلال 24 ساعة

سوء الخاتمة، مصرع عاطل سقط من الطابق الثالث أثناء محاولة سرقة شقة بالطالبية

انتخابات مجلس الشيوخ 2025، إجراءات أمنية مشددة بمحيط مقار اللجان

حالة المرور اليوم، أحجام متحركة بالمحاور الرئيسية وتباطؤ الحركة بشوارع القاهرة والجيزة

مداهمة البؤر الإجرامية، ضبط 239 تاجر مخدرات و39 بلطجيا وهاربا من المراقبة بالمحافظات

حملة أمنية في دمياط تضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة

الأكثر قراءة

هنسيب الشقق ونروح فين، رسائل مؤثرة من فنانين بعد التصديق على قانون الإيجار القديم

أخبار مصر: بدء تطبيق قانون الإيجار القديم، مجزرة للعمال في بلبن، اعترافات مثيرة لـ 3 بلوجرز، صدمة سعودية للفنانين المصريين

السيارة غرقت بالترعة، مصرع عضو لجنة انتخابية بالشيوخ وزوجها أثناء التوجه لمقر التصويت بالأقصر (صور)

الزمالك يعلن عن صفقة جديدة خلال ساعات

لا حفلات ولا مسرحيات، تركي آل الشيخ يطلق آخر رصاصة على الفنانين المصريين بموسم الرياض

علياء قمرون أمام النيابة: دخلت التيك توك علشان أجهز نفسي بفلوسه واترحم من بيع المناديل

اليوم، قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ وتطبيق زيادة الأجرة والإخلاء

تفسير حلم ضرب النمل في المنام وعلاقته بزوال الهموم وانفراج الكروب

خدمات

المزيد

أسعار السكر بالأسواق اليوم الإثنين

سعر الأرز في الأسواق اليوم الإثنين

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الحالات والخطوات القانونية للطعن بعدم الدستورية على قانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضرب النمل في المنام وعلاقته بزوال الهموم وانفراج الكروب

ما حكم كتابة القرآن بحروف لاتينية؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 5 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads