بدرية طلبة تعلن الابتعاد عن وسائل التواصل بعد تعليقها حول القبض على "البلوجرز"

أعلنت الفنانة بدرية طلبة، عبر حسابها على فيسبوك، قرارها بالابتعاد عن المنصة مؤقتًا، وجاء في منشورها المثير للجدل أن السبب وراء هذا القرار هو ما وصفته بـ "الجو السلبي" الذي يسود فيسبوك.

وهاجمت طلبة في منشورها الفئات التي ترى أنها أسهمت في تدهور بيئة “فيسبوك”، حيث وصفتهم بـ "المرتزقين الذين أهانوا مهنة الصحافة" بسبب نشرهم للأخبار الكاذبة والمفبركة، كما انتقدت الاشخاص الذين يخوضون في أعراض النساء، و"الذباب الإلكتروني"، و"اللجان"، بالإضافة إلى صفحات "تحت بير السلم" التي تستغل الأخبار لتصفية الحسابات.

وأشارت بدرية طلبة إلى أنها ترغب في الابتعاد عن "الأخبار الكاذبة" و"العناوين الملتوية التي تهدف إلى جمع المشاهدات"، وعبرت عن استيائها من استغلال محتواها لتحقيق مكاسب شخصية، ومن التعليقات المسيئة التي تأتي من أشخاص مختلفين.

واختتمت الفنانة منشورها بتأكيدها على أن قرارها بالعودة إلى المنصة مرهون بتحسن "الجو" العام، وأنها لا تملك أي حسابات أخرى غير صفحتها الرسمية على فيسبوك، وذلك لرفع اللبس عن أي صفحات مزيفة قد تنتحل شخصيتها.

بدرية طلبة: الشمتانين في البلوجرز غيرانين من الفلوس اللي بتدخل لهم

وجاء هذا المنشور بعد حالة الجدل التي أثارتها بدرية بمنشورها حول القبض على “البلوجرز”، فقالت: “الحقيقة بتزعل وساعات بتوجع، وأنا حَفضل أقول الحق بتاع ربنا، الشمتانين في البلوجرز اللي اتقبض عليهم غيرانين من الفلوس اللي بتدخلهم من الدعم على التيك توك”.

وأضافت: “سيبك بقى من اللي يقولك إنه فرحان علشان البلد تتنضف، وأسلوبهم وطريقتهم ومحتواهم والهجص ده كله. عمومًا، اللي محتواه قليل الأدب يتعاقب، واللي غير محترم يتعاقب، واللي بيغسل يتعاقب”.

وتابعت: “لكن اللي ربنا كرّمه من الدعم من غير أي شبهات، ده رزقه وحقه، ومضربش حد على إيده علشان يدعمه. الشمتان مهما يعمل، دي أرزاق ربنا قسمها، ومحدش بياخد رزق حد”.

وجاءت تصريحات بدرية في ظل تصاعد الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد القبض على عدد من صناع المحتوى على منصة الفيديوهات القصيرة “تيك توك” بسبب الإساءة إلى القيم المجتمعية أو تورطهم في قضايا أخرى.

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