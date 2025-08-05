الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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حوادث

القبض على سائق وزوجته بعد تخلصهما من طفلهما الرضيع أمام مسجد بأطفيح

قوات الشرطة
قوات الشرطة

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة من ضبط سائق وزوجته، لقيامهما بإلقاء طفلهما الرضيع داخل كرتونة أمام أحد المساجد بدائرة مركز شرطة أطفيح، في محاولة للتخلص منه.

 

القبض على سائق وزوجته بعد تخلصهما من طفلهما الرضيع أمام مسجد بأطفيح

كانت البداية عندما تلقى مركز شرطة أطفيح بلاغًا من أحد المواطنين، يفيد بعثوره على رضيع حديث الولادة موضوع داخل كرتونة أمام مسجد بالمنطقة. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتبين أن الطفل عمره لا يتجاوز يومًا واحدًا، وبه الحبل السري، وملفوف بجلباب حريمي، وتم نقله لإحدى دور الرعاية.

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وبتكثيف التحريات وفحص كاميرات المراقبة المحيطة، تبين أن شخصًا ترجل من سيارة ميكروباص ووضع الكرتونة أمام المسجد، ثم فر هاربًا. وتم تحديد هويته وضبطه، وتبين أنه سائق ميكروباص، يبلغ من العمر 41 سنة، وأن الطفل هو نجله من زوجته الحالية.

كشفت التحريات أن المتهم كان قد أقام علاقة غير شرعية مع زوجته قبل الزواج منها، حيث كانت مطلقة وقتها وتبلغ من العمر 21 سنة، وأثمرت تلك العلاقة عن حمل، فتزوجها أثناء الحمل، إلا أن المخاوف من الفضيحة وافتضاح أمر العلاقة دفعت الزوجين إلى التخلص من الطفل بعد الولادة.

تم ضبط الزوجة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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