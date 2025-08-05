بدرية طلبة تحرر بلاغا ضد شخص نشر فيديوهات يتهمها بتجارة الأعضاء

تقدم محامي الفنانة بدرية طلبة، ببلاغ إلى النيابة العامة ضد هـ. س، مالك حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يتهمه بنشر مقاطع فيديو مسيئة لموكلته والترويج لمعلومات كاذبة.

وأشار البلاغ إلى أن المتهم اعتاد نشر فيديوهات تظهر فيها بدرية طلبة مع عناوين ومحتوى مسيء يربطها بادعاءات أطلقتها التيك توكر مروة بنت مبارك، مستغلا هذه المزاعم للتشهير بالفنانة.



كانت قد أعلنت الفنانة بدرية طلبة، عبر حسابها على فيسبوك، قرارها بالابتعاد عن المنصة مؤقتًا، وجاء في منشورها المثير للجدل أن السبب وراء هذا القرار هو ما وصفته بـ "الجو السلبي" الذي يسود فيسبوك.

وهاجمت طلبة في منشورها الفئات التي ترى أنها أسهمت في تدهور بيئة “فيسبوك”، حيث وصفتهم بـ "المرتزقين الذين أهانوا مهنة الصحافة" بسبب نشرهم للأخبار الكاذبة والمفبركة، كما انتقدت الاشخاص الذين يخوضون في أعراض النساء، و"الذباب الإلكتروني"، و"اللجان"، بالإضافة إلى صفحات "تحت بير السلم" التي تستغل الأخبار لتصفية الحسابات.

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