الثلاثاء 05 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

جارديان: القبض على 40 محتجا ضد الأزمة الإنسانية المتفاقمة بغزة أمام فندق ترامب بنيويورك

محتجين على حرب غزة
محتجين على حرب غزة أمام فندق ترامب بنيويورك، فيتو

قالت صحيفة الجارديان إن أكثر من 40 شخصا كانوا يحتجون ضد الحرب على غزة ،والأزمة الإنسانية المتفاقمة فى القطاع أمام فندق ترامب الدولى فى مدينة نيويورك، قد تم القبض عليهم مساء الاثنين.

مطالب بإنهاء الحرب فى غزة

وأشارت الصحيفة إلى أن الاحتجاج الذى نظمته منظمة If Not Now اليهودية الأمريكية المناهضة للاحتلال، بدأ فى وقت مبكر مساء أمس الاثنين فى ميدان كولومبوس.

 وتجمع المئات تحت لافتة "ترامب: اليهود يقولون لا مزيد" للمطالبة بإنهاء الحرب فى غزة، وأن تضغط إدارة ترامب على إسرائيل للسماح بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع، فى الوقت الذى لا يزال فيه مسئولو الصحة فى غزة يتحدثون عن وفيات من المجاعة وسوء التغذية.

حصار الحكومة الإسرائيلية لغزة 

وقالت مورياه كابلن، المديرة التنفيذية المؤقتة للمنظمة فى خطاب لها: "دعونا لا نبالغ فى  التعبير، فحصار حكومة الإحتلال الإسرائيلية لغزة هو سياسة تطهير عرقى عن طريق التجويع الجماعى القسرى". وتابعت قائلة إنها لإهانة لا تطاق ولا توصف ولا يمكن فهمها لإنسانيتنا المشتركة وهؤلاء الذين ينفذونا ويستخدمون رموزنا اليهودية ولغتنا وتقاليدنا للدفاع عنها وتبريرها. ولهذا السبب، يُسعدني أن أرى هذا العدد الكبير من اليهود والمنظمات اليهودية يجتمعون اليوم ليُعلنوا بصوت واحد أننا نُعارض هذه الفظائع، ليس على الرغم من يهوديتنا، بل بسببها بالنسبة للكثيرين منا".

الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة 

يأتى هذا بعد اعتقال العشرات من المتظاهرين ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يوم الجمعة عند مكتبى عضوى مجلس الشيوخ الأمريكي عن نيويورك، تشاك شوكر وكيرستين جيلبارند، بعد أيام من تصويتهم ضد مشروع قرار لوقف مبيعات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحرب على غزة ترامب غزة نيويورك الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المجاعة

مواد متعلقة

إصابة ضابط إسرائيلي بجروح متوسطة في جنوب قطاع غزة

أقوى رسائل السيسي لترامب والعالم لوقف حرب غزة وإنهاء معاناة الفلسطينيين

السيسي: قطاع غزة يربطه بالعالم 5 منافذ منها رفح.. والباقي يدار من خلال إسرائيل

1,568 شهيدًا وأكثر من 11,230 إصابة حصيلة ضحايا الجوع في غزة

وزارة الصحة في غزة: سجلنا 8 وفيات جراء التجويع وسوء التغذية

آلية جديدة، إسرائيل تعلن عن البضائع المسموح دخولها إلى غزة

الأكثر قراءة

هنسيب الشقق ونروح فين، رسائل مؤثرة من فنانين بعد التصديق على قانون الإيجار القديم

بعد قراره عدم مشاركة الفنانين المصريين بموسم الرياض، رسائل قوية من النشطاء لـ تركي آل الشيخ

تريد السيطرة على "أم الدنيا" بحجب المياه، خبير يكشف نوايا إثيوبيا السيئة تجاه مصر

منهم شاكر وليلى الشبح، غسيل الأموال تفحص حسابات 8 بلوجرز متهمين بنشر محتويات مخلة

السيسي: قطاع غزة يربطه بالعالم 5 منافذ منها رفح.. والباقي يدار من خلال إسرائيل

دار الإفتاء توضح سمات وأهمية الحياء وفقا للشريعة الإسلامية

السيارة غرقت بالترعة، مصرع عضو لجنة انتخابية بالشيوخ وزوجها أثناء التوجه لمقر التصويت بالأقصر (صور)

تعليمات عاجلة من الوطنية للانتخابات لرؤساء اللجان بالسماح للناخبين بالتصويت ببطاقة الرقم القومي المنتهية

خدمات

المزيد

سعر الأرز في الأسواق اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في الأسواق

أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء

بنك مصر يقدم خدمات مجانية في اليوم العالمي للشباب

المزيد

انفوجراف

الحالات والخطوات القانونية للطعن بعدم الدستورية على قانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح سمات وأهمية الحياء وفقا للشريعة الإسلامية

لماذا سمي قوم ثمود بهذا الاسم، وأين كانوا يعيشون؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

تفسير حلم ضرب النمل في المنام وعلاقته بزوال الهموم وانفراج الكروب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads