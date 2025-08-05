الثلاثاء 05 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

أقوى رسائل السيسي لترامب والعالم لوقف حرب غزة وإنهاء معاناة الفلسطينيين

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بقصر الاتحادية، لوونج كوونج، رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وعقد مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بقصر الاتحادية، ولوونج كوونج، رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، مؤتمر صحفي عقب بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

 أبرز رسائل الرئيس السيسي

وجاءت أبرز رسائل الرئيس السيسي خلال المؤتمر:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الحرب الدائرة حاليا في قطاع غزة لم تعد حربًا لتحقيق أهداف سياسية أو إطلاق سراح رهائن بل أصبحت حربًا للتجويع والإبادة الجماعية وتصفية القضية الفلسطينية.

ووجه الرئيس نداءً للرأي العام العالمي وليس للداخل المصري بأن الوضع في قطاع غزة يُستخدم كورقة سياسية للمساومة، منتقدًا عجز المجتمع الدولي.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أن التاريخ سيتوقف كثيرا وسيحاسب ويحاكم دولا كثيرة على موقفها في هذه الحرب، والضمير الإنساني العالمي لن يصمت طويلًا.

وشدد الرئيس على أن الادعاءات التي يرددها البعض بأن مصر تشارك في حصار الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والمساهمة في تجويعه هو "إفلاس"، وهذا كلام غريب.

وأضاف أن هناك إبادة ممنهجة للقطاع وتصفية للقضية الفلسطينية، ووجهت سابقا نداءً للعالم والدول الأوربية والرئيس الأمريكي ترامب للتدخل لإيقاف الحرب وإدخال المساعدات وأكرر مرة أخرى ندائي لهم جميعًا.

5 آلاف شاحنة مساعدة في الأراضي المصرية مستعدة للدخول إلى قطاع غزة

وأشار الرئيس إلى أن هناك أكثر من 5 آلاف شاحنة مساعدة في الأراضي المصرية مستعدة للدخول إلى قطاع غزة من مصر ودول أخرى، ولكن الجانب الإسرائيلي يسيطر ومتمركز على الجانب الاخر بالجانب الفلسطيني في معبر رفح، مشيرا إلى أن مصر لم تتخلي عن دورها في إدخال المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة، أو تشارك في حصار القطاع وهذا "إفلاس".

وأضاف أن هناك إبادة ممنهجة للقطاع وتصفية للقضية الفلسطينية، ووجهت سابقا نداءً للعالم والدول الأوربية والرئيس الأمريكي ترامب للتدخل لإيقاف الحرب وإدخال المساعدات وأكرر مرة أخرى ندائي لهم جميعًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي لوونج كوونج رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية قطاع غزة القضية الفلسطينية

مواد متعلقة

السيسي: قطاع غزة يربطه بالعالم 5 منافذ منها رفح.. والباقي يدار من خلال إسرائيل

السيسي: بحثنا تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وزيادة التبادل التجارى مع فيتنام

الأكثر قراءة

هنسيب الشقق ونروح فين، رسائل مؤثرة من فنانين بعد التصديق على قانون الإيجار القديم

السيسي: قطاع غزة يربطه بالعالم 5 منافذ منها رفح.. والباقي يدار من خلال إسرائيل

بعد قراره عدم مشاركة الفنانين المصريين بموسم الرياض، رسائل قوية من النشطاء لـ تركي آل الشيخ

تجديد حبس شاكر ومداهم وليلى الشبح بتهمة نشر محتوى مسيء وحيازة مخدرات

أشرف زكي يطمئن الجمهور على الحالة الصحية للفنان محمد صبحي

السيارة غرقت بالترعة، مصرع عضو لجنة انتخابية بالشيوخ وزوجها أثناء التوجه لمقر التصويت بالأقصر (صور)

قرارات جديدة من النيابة بشأن التيك توكر محمد عبد العاطي

صفقة تبادلية بين الأهلي وبيراميدز، هاني سعيد يكشف الحقيقة (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الأرز في الأسواق اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في الأسواق

أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء

بنك مصر يقدم خدمات مجانية في اليوم العالمي للشباب

المزيد

انفوجراف

الحالات والخطوات القانونية للطعن بعدم الدستورية على قانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضرب النمل في المنام وعلاقته بزوال الهموم وانفراج الكروب

ما حكم كتابة القرآن بحروف لاتينية؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 5 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads