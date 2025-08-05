أقوى رسائل السيسي لترامب والعالم لوقف حرب غزة وإنهاء معاناة الفلسطينيين

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بقصر الاتحادية، لوونج كوونج، رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وعقد مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بقصر الاتحادية، ولوونج كوونج، رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، مؤتمر صحفي عقب بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

أبرز رسائل الرئيس السيسي

وجاءت أبرز رسائل الرئيس السيسي خلال المؤتمر:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الحرب الدائرة حاليا في قطاع غزة لم تعد حربًا لتحقيق أهداف سياسية أو إطلاق سراح رهائن بل أصبحت حربًا للتجويع والإبادة الجماعية وتصفية القضية الفلسطينية.

ووجه الرئيس نداءً للرأي العام العالمي وليس للداخل المصري بأن الوضع في قطاع غزة يُستخدم كورقة سياسية للمساومة، منتقدًا عجز المجتمع الدولي.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أن التاريخ سيتوقف كثيرا وسيحاسب ويحاكم دولا كثيرة على موقفها في هذه الحرب، والضمير الإنساني العالمي لن يصمت طويلًا.

وشدد الرئيس على أن الادعاءات التي يرددها البعض بأن مصر تشارك في حصار الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والمساهمة في تجويعه هو "إفلاس"، وهذا كلام غريب.

وأضاف أن هناك إبادة ممنهجة للقطاع وتصفية للقضية الفلسطينية، ووجهت سابقا نداءً للعالم والدول الأوربية والرئيس الأمريكي ترامب للتدخل لإيقاف الحرب وإدخال المساعدات وأكرر مرة أخرى ندائي لهم جميعًا.

5 آلاف شاحنة مساعدة في الأراضي المصرية مستعدة للدخول إلى قطاع غزة

وأشار الرئيس إلى أن هناك أكثر من 5 آلاف شاحنة مساعدة في الأراضي المصرية مستعدة للدخول إلى قطاع غزة من مصر ودول أخرى، ولكن الجانب الإسرائيلي يسيطر ومتمركز على الجانب الاخر بالجانب الفلسطيني في معبر رفح، مشيرا إلى أن مصر لم تتخلي عن دورها في إدخال المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة، أو تشارك في حصار القطاع وهذا "إفلاس".

وأضاف أن هناك إبادة ممنهجة للقطاع وتصفية للقضية الفلسطينية، ووجهت سابقا نداءً للعالم والدول الأوربية والرئيس الأمريكي ترامب للتدخل لإيقاف الحرب وإدخال المساعدات وأكرر مرة أخرى ندائي لهم جميعًا.

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