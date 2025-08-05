السيسي: قطاع غزة يربطه بالعالم 5 منافذ منها رفح.. والباقي يدار من خلال إسرائيل

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن قطاع غزة يربطه بالعالم الخارجي 5 منافذ، منها منفذ معبر رفح والباقي يدار من خلال الجانب الإسرائيلي.

وأكد الرئيس السيسى: “خلال العشرين سنة الماضية تقريبًا، كانت هناك محاولات من مصر لمنع اشتعال الموقف فى غزة، وكان لدينا تقديرات بأن أي محاولة للاقتتال ستكون لها تأثيرات مدمرة على قطاع غزة”.

وأضاف أن هذه هي الحرب الخامسة التي تقف فيها مصر بدور إيجابي فاعل، مضيفًا: "بنعمل الجهد ده علشان بنحاول يكون لينا دور إيجابي سلمي في أي صراع موجود في منطقتنا أو أي مكان آخر، ونسعى بدور كبير لإيقاف الحرب وإدخال المساعدات".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بقصر الاتحادية، ولوونج كوونج، رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.



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