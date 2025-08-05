1,568 شهيدًا وأكثر من 11,230 إصابة حصيلة ضحايا الجوع في غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، أن عددا من وصلوا إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 52 شهيدًا و352 إصابة، ليرتفع إجمالي شهـداء المساعدات الإنسانية ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,568 شهيدًا وأكثر من 11,230 إصابة.

وفي سياق آخر، قال المستشار الإعلامي لوكالة "الأونروا": إن ما يسمح به الاحتلال بالدخول لغزة 40 شاحنة فقط.

وأوضح أن الحاجة الفعلية هي إدخال ما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا عبر طرق آمنة.

وقبل وقت سابق، قالت وحدة تنسيق أعمال حكومة الإحتلال الإسرائيلية في المناطق، وهي وحدة بجيش الاحتلال مسئولة عن تنسيق المساعدات، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل ستسمح بدخول البضائع إلى قطاع غزة تدريجيا وبشكل يخضع للمراقبة لتجار محليين.

إسرائيل ستسمح بدخول البضائع تدريجيا

وقالت الوحدة التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي: "إسرائيل ستسمح بدخول البضائع تدريجيا وبشكل خاضع للسيطرة إلى غزة عبر تجار محليين".

وأضافت: "يهدف هذا إلى زيادة حجم المساعدات التي تدخل قطاع غزة، مع تقليل الاعتماد على الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لجمع المساعدات".

المصادقة على آلية جديدة لاستئناف إدخال بضائع التجار إلى قطاع غزة

وقال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية إنه "بقرار من الكابينت، تمت المصادقة على آلية جديدة لاستئناف إدخال بضائع التجار إلى قطاع غزة".

وأضاف: "كجزء هذه الآلية، تمّت الموافقة على عدد محدود من التجار المحليين، وذلك بناء على معايير محددة وتقييم أمني دقيق".

البضائع ستنفذ من خلال التحويلات البنكية فقط

ووفقا لمنسق الحكومة، تشمل البضائع التي سُمح بإدخالها: "مواد غذائية أساسية، غذاء للأطفال، فواكه وخضروات، ومستلزمات النظافة، مشيرا إلى أن عمليات الدفع مقابل هذه البضائع ستنفذ من خلال التحويلات البنكية فقط، وستُخضع جميع البضائع لفحص دقيق من قبل هيئة المعابر البرية قبل دخولها إلى قطاع غزة.

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