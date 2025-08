الكشف عن تليفزيونات جديدة تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي

كشفت سامسونج عن طرازات جديدة لتلفزيونات 2025، والتى تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتشمل الطرازات الحديثة Neo QLED 8K،Neo QLED وOLED، وQLED، وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات أجهزة سامسونج الجديدة.

منظومة الذكاء الاصطناعي

التليفزيونات الجديدة تم تزويدها بمنظومة SmartThings للتحكم الذكي في الأجهزة المنزلية، إلى جانب نظام الأمان Samsung Knox لحماية الخصوصية، حيث يأتي طراز Neo QLED 8K بمعالج AI Upscaling بدقة K8 الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الصورة حتى للمحتوى منخفض الدقة ويأتي بتصميم معدني أنيق، مزود بشاشة خالية من الانعكاسات مع معدل تحديث 165 هرتز لضمان عرض يناسب الألعاب والمحتوى السريع.

أما طراز OLED فيأتى بمعالج NQ4 AI Gen3 الذي يوفّر تحسينات دقيقة في التباين والألوان، مع تصميم خارجي Infinity One فائق النحافة، وشاشة خالية من الانعكاسات، ذلك بالإضافة إلى جهاز Slim One Connect.

ويأتي طراز Neo QLED بمعالج NQ4 AI Gen3 الذي يوفّر ترقية ذكية للمحتوى بدقة 4K مع تحسين جودة الصورة والصوت وتأتي بشاشة خالية من الانعكاسات (Glare Free)، وتقنية Quantum Matrix Slim المدعومة بـ Mini LED لتفاصيل دقيقة وتباين مذهل. كما تدعم معدل تحديث 165 هرتز عبر ميزة Motion Xcelerator، إلى جانب خاصية Super Size Screen Enhancer.

فيما يأتي طراز QLED مزوّد بمعالج Q4 AI الذي يعزز الأداء الذكي ويوفر صورًا غنية وتفاصيل دقيقة، مع تغطية لونية بنسبة 100%. كما يدعم وضع التخصيص الذكي القائم على الذكاء الاصطناعي لضبط العرض تلقائيًا حسب نوع المحتوى وبيئة المشاهدة.

التليفزيونات تدعم تحديثات نظام التشغيل المجانية لمدة 7 سنوات، وخاصية التحكم عبر حركات اليد باستخدام Galaxy Watch، بالإضافة إلى دعم الإيماءات العالمية كما توفر بعض الموديلات متجر الفن وخلفيات توليدية وشاشات معتمدة من Pantone.

كما كشفت سامسونج عن مجموعة من الأجهزة المنزلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي تحت شعار "AI Home: The Future is Now" ضمن استراتيجية لتعزيز نمط الحياة الذكي، من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في المنتجات الاستهلاكية وتحويل الأجهزة التقليدية إلى منظومة متصلة وأكثر فاعلية حيث أكد بيونجمو (ثيو) شين، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة سامسونج إلكترونيكس مصر على الالتزام بأن يتم توفير للمستهلك المصري نفس التجربة التي يتم تقديمها عالميًا.

أجهزة منزلية بالذكاء الاصطناعي

وبجانب التليفزيونات الذكية تضم الأجهزة الثلاجة الذكية 'Side by Side' التي توفّر تجربة تخزين مرنة وموفرة للطاقة، إلى جانب غسالات ومجففات 'Bespoke AI Laundry Combo' تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي؛ حيث قال شريف شحاتة، رئيس قطاع التلفزيونات والأجهزة المنزلية بسامسونج إلكترونيكس مصر يأتي إطلاق الأجهزة الذكية الجديدة في إطار الرؤية الاستراتيجية لقيادة التحول الرقمي في السوق المصري.

