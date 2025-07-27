إطلاق برنامج الذكاء الاصطناعي بكلية حاسبات القناة

قال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إنه في إطار سعي كلية الحاسبات والمعلومات إلى أن تعتلي مكانة متقدمة في مجال الحاسبات ونظم المعلومات على المستويين المحلي والإقليمي، فإن الكلية تقدم ثلاثة برامج متميزة للطلاب الجُدد، وهي: برنامج الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، برنامج هندسة البرمجيات، وبرنامج الحوسبة والمعلوماتية الحيوية.

وتهدف هذه البرامج إلى بناء كفاءات بشرية متخصصة في مجال الحاسبات ونظم المعلومات، من خلال تقديم برامج تعليمية قائمة على البحث العلمي، تسعى لخدمة المجتمع المعرفي، ضمن منظومة متكاملة من القيم والمبادئ الأخلاقية.



دراسة الذكاء الاصطناعي

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس جامعة القناة لشئون التعليم والطلاب والمُشرف على كلية الحاسبات والمعلومات، تفاصيل البرامج الثلاثة.

ولفت إلى أن برنامج الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات يتميز بتزويد الطلاب بالمهارات الأساسية اللازمة لاكتشاف المعرفة وتطبيق الذكاء الاصطناعي على البيانات، خاصة البيانات الكبيرة الحجم.

ويتعرف الطلاب خلال دراستهم على أساليب وطرق التنقيب في البيانات والتنبؤ بالتغيرات المستقبلية، مع القدرة على استخدام هذه البيانات في حل مشكلات واقعية. كما يكتسب الطلاب فهمًا عميقًا لتقنيات علوم البيانات وتحليل البيانات واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات، إلى جانب تطبيق المبادئ العلمية لتحسين الأداء المؤسسي.

تدريب الطلاب على بناء الذكاء الاصطناعي

ويشمل البرنامج أيضًا تدريب الطلاب على بناء نماذج الذكاء الاصطناعي باستخدام خوارزميات التعلم الآلي والشبكات العصبية للتعلم العميق، والتي يمكن استخدامها لدعم قرارات الأعمال داخل المؤسسات.

ويتعلم الطلاب كيفية جمع البيانات المهيكلة وغير المهيكلة، وتنظيمها ومعالجتها، بالإضافة إلى دراسة التطبيقات المتنوعة للذكاء الاصطناعي، مثل الروبوتات في المجالات المختلفة. ويكتسب الطلاب كذلك القدرة على بناء نماذج تحليلية ووصفية لتحليل كميات ضخمة من البيانات، ودراسة التقنيات التي تضمن تحسين كفاءة الاستعلامات واكتشاف أنماط التغير داخل البيانات.

برنامج هندسة البرمجيات

أشار الدكتور محمد عبد النعيم إلى أن هذا البرنامج يركز على تزويد الطلاب بمهارات متعددة مثل إعداد العروض التقديمية، والقدرة على التواصل والعمل الجماعي، مما يمكنهم من الاندماج بسوق العمل والمنافسة فيه بقوة. ويكسب البرنامج الطلاب القدرة على تحليل وتصميم وتطوير أنظمة البرمجيات باستخدام الأساليب الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة، بالإضافة إلى تمكينهم من تطوير برمجيات آمنة واحتراف أحدث طرق إدارة المشروعات، مع القدرة على تكوين فرق العمل وقيادتها بفعالية.

وفيما يتعلق ببرنامج الحوسبة والمعلوماتية الحيوية، أوضح الدكتور محمد عبد النعيم أن هذا البرنامج يهدف إلى تمكين الطلاب من التفكير النقدي والإبداع، من خلال المقررات الدراسية التي تحفزهم على إيجاد حلول مبتكرة في تخصصهم.

كما يزود البرنامج الطلاب بأحدث الأدوات والتقنيات الخاصة بتحليل وتطوير قواعد بيانات المعلوماتية الحيوية، وتصميم أنظمة الحوسبة الحيوية. ويكتسب الطلاب أيضًا مهارات التواصل الفعال مع المتخصصين في مجال البيولوجيا لفهم وتحديد احتياجاتهم وتحليلها بشكل علمي دقيق. ويشمل البرنامج تدريبًا عمليًا على برمجة الأنظمة باستخدام لغات البرمجة الحديثة في بيئات تشغيل متعددة، إلى جانب التوعية بالمسؤوليات الأخلاقية والقانونية لممارسة المهنة.

وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة غادة الطويل، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن برنامج الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات يفتح مجالات واسعة للعمل أمام الخريجين. وتشمل هذه المجالات العمل في تطوير الأنظمة الذكية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والتخصص في قواعد البيانات الضخمة، إلى جانب العمل في مجال البرمجة وتحليل وتصميم النظم، وكذلك في مجالات التعلم الآلي وهندسة الروبوتات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.