الثلاثاء 05 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

700 مليون مستخدم لـ شات جي بي تي مع اقتراب طرح الإصدار الخامس

تطبيقات الذكاء الاطنطاعى
تطبيقات الذكاء الاطنطاعى

كشفت شركة الذكاء الاصطناعي "OpenAI"،  إنه من المتوقع أن يصل عدد المستخدمين النشطين أسبوعيًّا لروبوتها للدردشة "شات جي بي تي" إلى 700 مليون مستخدم هذا الأسبوع، ارتفاعًا من 500 مليون في مارس الماضى.

ويمثل هذا العدد زيادة في عدد المستخدمين النشطين أسبوعيًّا لروبوت الدردشة بأكثر من أربعة أضعاف مقارنة بالعام الماضي.

منتجات الذكاء الاصطناعى الخاصة

ويشمل هذا الرقم جميع منتجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ"شات جي بي تي" -سواء كان الاستخدام المجاني أو الاشتراكات المدفوعة- ويأتي في الوقت الذي تجاوزت فيه رسائل المستخدمين اليومية لروبوت الدردشة ثلاثة مليارات.

حصول الشركة على تمويل بقيمة 8.3 مليار دولار 

يأتي هذا الإنجاز لـ"OpenAI" في أعقاب أنباء الأسبوع الماضي عن حصول الشركة على تمويل بقيمة 8.3 مليار دولار من مجموعة من كبار المستثمرين.

وتستعد الشركة أيضًا للكشف في أغسطس الجاري عن نموذجها الجديد الكبير "GPT-5"، الذي تأجل إطلاقه أكثر من مرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاشتراكات المدفوعة الذكاء الاصطناعي المستثمرين روبوت الدردشة شات جي بي تي

الأكثر قراءة

أخبار مصر: بدء تطبيق قانون الإيجار القديم، مجزرة للعمال في بلبن، اعترافات مثيرة لـ 3 بلوجرز، صدمة سعودية للفنانين المصريين

هنسيب الشقق ونروح فين، رسائل مؤثرة من فنانين بعد التصديق على قانون الإيجار القديم

السيارة غرقت بالترعة، مصرع عضو لجنة انتخابية بالشيوخ وزوجها أثناء التوجه لمقر التصويت بالأقصر (صور)

الزمالك يعلن عن صفقة جديدة خلال ساعات

لا حفلات ولا مسرحيات، تركي آل الشيخ يطلق آخر رصاصة على الفنانين المصريين بموسم الرياض

اليوم، قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ وتطبيق زيادة الأجرة والإخلاء

ارتفاع كبير في البلدي وانخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025

4595 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025

خدمات

المزيد

أسعار السكر بالأسواق اليوم الإثنين

سعر الأرز في الأسواق اليوم الإثنين

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الحالات والخطوات القانونية للطعن بعدم الدستورية على قانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضرب النمل في المنام وعلاقته بزوال الهموم وانفراج الكروب

ما حكم كتابة القرآن بحروف لاتينية؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 5 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads