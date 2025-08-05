700 مليون مستخدم لـ شات جي بي تي مع اقتراب طرح الإصدار الخامس

كشفت شركة الذكاء الاصطناعي "OpenAI"، إنه من المتوقع أن يصل عدد المستخدمين النشطين أسبوعيًّا لروبوتها للدردشة "شات جي بي تي" إلى 700 مليون مستخدم هذا الأسبوع، ارتفاعًا من 500 مليون في مارس الماضى.

ويمثل هذا العدد زيادة في عدد المستخدمين النشطين أسبوعيًّا لروبوت الدردشة بأكثر من أربعة أضعاف مقارنة بالعام الماضي.

منتجات الذكاء الاصطناعى الخاصة

ويشمل هذا الرقم جميع منتجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ"شات جي بي تي" -سواء كان الاستخدام المجاني أو الاشتراكات المدفوعة- ويأتي في الوقت الذي تجاوزت فيه رسائل المستخدمين اليومية لروبوت الدردشة ثلاثة مليارات.

حصول الشركة على تمويل بقيمة 8.3 مليار دولار

يأتي هذا الإنجاز لـ"OpenAI" في أعقاب أنباء الأسبوع الماضي عن حصول الشركة على تمويل بقيمة 8.3 مليار دولار من مجموعة من كبار المستثمرين.

وتستعد الشركة أيضًا للكشف في أغسطس الجاري عن نموذجها الجديد الكبير "GPT-5"، الذي تأجل إطلاقه أكثر من مرة.

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