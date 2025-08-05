الثلاثاء 05 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

استشهاد 22 فلسطينيا برصاص الاحتلال بينهم 8 من طالبي المساعدات

شهداء غزة،فيتو
شهداء غزة،فيتو

 استشهد ما لا يقل عن 22 فلسطينيا منهم 8 من طالبي المساعدات منذ، منتصف ليل الثلاثاء، في قطاع غزة.

وأعلنت خدمات الإسعاف والطوارئ في قطاع  غزة، عن سقوط 3 شهداء وعدد من المصابين من طالبي المساعدات شمال مدينة رفح.

 

تجويع الاحتلال لأهالي قطاع غزة 

 ومن جانبه قال رئيس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في غزة: إن الاحتلال الإسرائيلي يمعن في تجويع أهالي القطاع، ويفرض قيودا صارمة على دخول المواد الغذائية للقطاع.

وأضاف: الاحتلال يريد تأجيج الفوضى في القطاع من خلال عمليات نهب المساعدات.

وقبل وقت سابق قال مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة الدكتور محمد أبو سلمية: أطفال وشيوخ غزة نحلت أجسادهم، وأصبحنا نسجل كل يوم وفيات بسبب المجاعة.

 

مدير مجمع الشفاء بغزة: نسجل يوميا وفيات بسبب المجاعة

 وأضاف الدكتور محمد أبو سلمية: ندعو العالم لزيارة المستشفيات والخيام والبيوت الفارغة من كسرة خبز.

وفي السياق ذاته قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان،  فولكر تورك، اليوم الإثنين: إن الصور القادمة من غزة لأشخاص يتضورون جوعا مفجعة ولا تطاق.

 

الصور القادمة من غزة لأشخاص يتضورون جوعا مفجعة ولا تطاق

 وأضاف فولكر تورك : وصولنا لهذه المرحلة في غزة إهانة لإنسانيتنا وأولويتنا هي إنقاذ الأرواح، وإسرائيل تواصل فرض قيود صارمة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

 

وتابع: المساعدات القليلة التي يسمح بدخولها إلى قطاع غزة لا تفي بالاحتياجات وعلى إسرائيل أن تسمح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة فورا ودون عوائق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي المنظمات الأهلية الفلسطينية رفح شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية فلسطين

مواد متعلقة

بن غفير يوجه رسالة لرئيس أركان جيش الاحتلال بشأن غزة

إسعاف غزة: سقوط 3 شهداء وعدد من المصابين بين طالبي المساعدات شمال رفح

شيخ الأزهر يحذر من خطورة غزو التعليم الأجنبي للمجتمعات العربيَّة

الأكثر قراءة

أخبار مصر: بدء تطبيق قانون الإيجار القديم، مجزرة للعمال في بلبن، اعترافات مثيرة لـ 3 بلوجرز، صدمة سعودية للفنانين المصريين

هنسيب الشقق ونروح فين، رسائل مؤثرة من فنانين بعد التصديق على قانون الإيجار القديم

السيارة غرقت بالترعة، مصرع عضو لجنة انتخابية بالشيوخ وزوجها أثناء التوجه لمقر التصويت بالأقصر (صور)

الزمالك يعلن عن صفقة جديدة خلال ساعات

لا حفلات ولا مسرحيات، تركي آل الشيخ يطلق آخر رصاصة على الفنانين المصريين بموسم الرياض

اليوم، قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ وتطبيق زيادة الأجرة والإخلاء

ارتفاع كبير في البلدي وانخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025

علياء قمرون أمام النيابة: دخلت التيك توك علشان أجهز نفسي بفلوسه واترحم من بيع المناديل

خدمات

المزيد

أسعار السكر بالأسواق اليوم الإثنين

سعر الأرز في الأسواق اليوم الإثنين

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الحالات والخطوات القانونية للطعن بعدم الدستورية على قانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضرب النمل في المنام وعلاقته بزوال الهموم وانفراج الكروب

ما حكم كتابة القرآن بحروف لاتينية؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 5 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads