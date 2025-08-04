الإثنين 04 أغسطس 2025
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خارج الحدود

تصاعد الخلافات بين القيادة العسكرية والسياسية بحكومة نتنياهو بسبب حرب غزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

كشفت تقارير إعلامية عبرية اليوم الاثنين، عن تصاعد في حدة الخلافات بين القيادتين السياسية والعسكرية في الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو بشأن الحرب على قطاع غزة.

خلاف في حكومة بنتنياهو بشأن حرب غزة 

وفي السياق ذاته نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مصادر قولها:  أن خلاف بين القيادتين السياسية والعسكرية بشأن كيفية المضي قدمًا بشأن الحرب في  غزة

وذكرت الصحيفة العبرية، أن مسؤولي جيش الاحتلال يؤيدون تطويق مناطق سيطرة حماس، في حين يدعو وزراء متطرفون بالحكومة إلى احتلال شامل لقطاع غزة.

وفي سياق متصل، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى وقف المفاوضات وإصدار التعليمات اللازمة لاحتلال قطاع غزة بالكامل وتشجيع الهجرة والاستيطان.

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غزة نتنياهو بن غفير

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