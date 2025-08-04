عائلات الأسرى الإسرائيليين: احتلال غزة سيؤدي لمقتل المختطفين

ذكرت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة في بيان صادر عنها اليوم الاثنين: أن احتلال غزة سيجعلنا نخسر المتخطفين ومزيدا من القتلى بصفوف الجنود.

عائلات الأسرى: احتلال غزة سيجعلنا نخسر المتخطفين

وقالت عائلات الأسرى في بيانها: أن الحكومة أحبطت بشكل متعمد صفقات لإنقاذ المختطفين وضللت الرأي العام ومسؤولون أمنيون قدموا خيارات لعودة المختطفين لكن الحكومة أضاعت الفرص.



وأضافت عائلات الأسرى: أن عشرات المختطفين قتلوا في الأسر بانتظار صفقة لم تدفع الحكومة باتجاهها قط ومنذ استئناف الحرب قتل 50 جنديا دون إنجاز عسكري والحكومة مسؤولة عن إحباط الصفقات.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية في تقرير لها اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر احتلال غزة بالكامل وتنفيذ عملية عسكرية واسعة بالقطاع.

وأبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وزراء في الحكومة أن قراره هو توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة.

المفوض الأممي لحقوق الإنسان: الصور القادمة من غزة مفجعة ولا تطاق

قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الاثنين: إن الصور القادمة من غزة لأشخاص يتضورون جوعا مفجعة ولا تطاق.

الصور القادمة من غزة لأشخاص يتضورون جوعا مفجعة ولا تطاق

وأضاف فولكر تورك : وصولنا لهذه المرحلة في غزة إهانة لإنسانيتنا وأولويتنا هي إنقاذ الأرواح، وإسرائيل تواصل فرض قيود صارمة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

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