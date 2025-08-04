الكرملين: بوتين أجرى محادثة هاتفية مع نتنياهو

أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

الكرملين: لا نستبعد إمكانية عقد لقاء بين بوتين وويتكوف الأسبوع الجاري

كما أعلن الكرملين أن زيارة المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف خلال الأسبوع الجاري إلى روسيا ستكون مهمة ومفيدة.

وبحسب تقارير إخبارية أعرب الكرملين عن ترحيبه الدائم بالاتصالات مع ويتكوف معتبرها مثمرة ومفيدة.

وأضاف:" لا نستبعد إمكانية عقد لقاء بين بوتين وويتكوف هذا الأسبوع، كما أن بوتين مستعد للقاء زيلنسكي بعد أعمال تحضيرية على مستوى الخبراء لكن لم تنته التحضيرات للقاء بعد .

واختتم الكرملين: لا نزال ملتزمين بحل النزاع في أوكرانيا بالوسائل السياسية والدبلوماسية، فجهود واشنطن لتسوية الأزمة الأوكرانية بالغة الأهمية.

وقبل وقت سابق أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف سيصل إلى روسيا في السادس أو السابع من أغسطس الجاري، حسبما ذكرت “رويترز”.

وهدد ترامب روسيا، قائلا: "سنفرض عقوبات على روسيا إذا لم توقف الحرب في أوكرانيا، موضحا: “روسيا تبدو بارعة في تجنب العقوبات”.

نشر غواصتين نوويتين قرب روسي

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال: أمرت بنشر غواصتين نوويتين في أماكن مناسبة قرب روسيا.

وأضاف ترامب: قرار نشر غواصتين نوويتين قرب روسيا راجع لتصريحات نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف المعادية.

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