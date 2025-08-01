الجمعة 01 أغسطس 2025
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خارج الحدود

ترامب: روسيا فقدت 112 ألف جندي منذ بداية العام في حرب أوكرانيا

ترامب وبوتين، فيتو
ترامب وبوتين، فيتو

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء اليوم الجمعة: تم إبلاغي للتو أن نحو 20 ألف جندي روسي قتلوا هذا الشهر في الحرب السخيفة مع أوكرانيا.

 

مقتل أكثر من 112 ألف جندي روسي منذ بداية العام

وأضاف ترامب: روسيا فقدت 112,500 جندي منذ بداية العام وهذا عدد هائل من القتلى غير ضروري.. أوكرانيا فقدت كذلك نحو 8 آلاف جندي منذ مطلع العام كما قتل مدنيون أوكرانيون جراء الصواريخ الروسية".

وتابع ترامب: الحرب في أوكرانيا ما كان يجب أن تحدث إطلاقا، وأنا هنا فقط لأرى إن كان بإمكاني إيقافها.

 

ترامب يهدد بفرض عقوبات على موسكو

في سياق متصل، انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، بشدة سلوك روسيا تجاه أوكرانيا، ووصفه بأنه "مثير للاشمئزاز". وقال ترامب إنه يعتزم فرض عقوبات على موسكو حال عدم التوصل إلى اتفاق.

وأضاف الرئيس الأمريكي متحدثًا للصحفيين في المكتب البيضاوي، أنه غير متأكد مما إذا كانت العقوبات ستردع روسيا.

وأمهل ترامب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حتى الثامن من أغسطس الجاري للتوصل إلى اتفاق، وإلا فإنه سيرد بضغوط اقتصادية.

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ترامب أوكرانيا الرئيس الأمريكى الصواريخ الروسية الحرب في أوكرانيا بوتين

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