بعد حملات القبض عليهم، هل يختفي «نجوم القاع» من التيك توك؟

شهدت الساعات الماضية حملة أمنية موسعة استهدفت عددًا من صناع المحتوى على منصة تيك توك، خاصة من الفئة المعروفة إعلاميًا بــ «التيك توكر الشعبي» أو ما يطلق عليهم متابعوهم وصف «نجوم القاع»، في إشارة إلى انتمائهم لشرائح اجتماعية مهمشة، وصعودهم المفاجئ من بيئات معدومة إلى قمة التريندات.

ووفقا لمصادر التحرك الأخير يأتي في إطار أوسع لرقابة المحتوى الرقمي، خاصة بعد تصاعد التحذيرات من انتشار أنماط سلوكية تعتبرها بعض الجهات «مسيئة للقيم المجتمعية»، وتؤثر على الوعي العام، لا سيما في المناطق الفقيرة.

نجوم التيك توك، صعود بلا ضوابط

على مدار السنوات الأخيرة، تمكن عدد من أسماء غير معروفة من تحقيق شهرة واسعة على تطبيق تيك توك، من خلال محتوى يومي بسيط، يعتمد في الغالب على الفكاهة أو المواقف المفتعلة، أو استعراض الحياة الشخصية، دون ارتباط بمهنة أو رسالة.

ويقول خبراء في الإعلام الرقمي إن هذا الصعود يعكس حالة فراغ قيمي وثقافي، خاصة وأن كثيرًا من هؤلاء المؤثرين لم يتلقوا تعليمًا مرتفع القيمة، ولا يملكون وعيًا كافيًا بما يقدمونه أو تأثيرهم المجتمعي.

وتختلف منصة تيك توك عن غيرها من المنصات بأنها تتيح الوصول للجمهور دون الحاجة إلى قاعدة جماهيرية سابقة، ما يجعل صعود شخص غير معروف إلى ملايين المشاهدات مسألة وقت لا أكثر، خصوصًا إذا ارتبط محتواه بالإثارة أو الغرابة.

ويرى باحثون أن هذه الميزة تحولت إلى سلاح ذي حدين، إذ جعلت من بعض هؤلاء المؤثرين مصادر لتشكيل الرأي الشعبي داخل مناطق كاملة، دون أي نوع من الضبط أو الرقابة المهنية.

وجاءت ردود الفعل على الحملة الأمنية متباينة؛ فبينما رحب قطاع واسع من الجمهور بما وصفوه بحملة تنظيف التيك توك من الإسفاف، أعرب آخرون عن تخوفهم من غياب المعايير، مما يحول المواجهة إلى وسيلة لقمع أي صوت خارج السياق.

مصير نجوم التيك توك

ويطرح توقيت الحملة تساؤلات حول خلفياتها، إذ يرى بعض المحللين أنها قد لا تكون فقط ردًا على محتوى مسيء، بل جزءًا من خطة أشمل لإعادة ضبط المجال الرقمي، خاصة في ظل ازدياد عدد شكاوى أولياء الأمور، من ظهور نماذج يتبعها الأطفال والمراهقون رغم أنها لا تمثل أي قدوة إيجابية.

كما تأتي هذه التحركات في ظل موجة تصريحات رسمية متكررة حول أهمية بناء الوعي، وضرورة مواجهة المحتوى الرديء والمنحط، وهي تصريحات صدرت عن مسؤولين بارزين في أكثر من مناسبة خلال العام الماضي.

وحتى الآن لم تعلن الجهات الرسمية عن تفاصيل دقيقة للحملة، أو عن لائحة الاتهامات الموجهة للمقبوض عليهم، لكن تكرار هذه النوعية من الحملات خلال الفترات الماضية، يشير إلى وجود توجه رسمي لمراقبة المحتوى الشعبي الرقمي، خاصة في ظل ما يصفه البعض بـ «صراع القيم» داخل المجتمع.

وينتظر أن تثير هذه الحملة نقاشًا جديدًا حول حدود حرية التعبير على السوشيال ميديا، ومعايير «الذوق العام»، خاصة حين لا يصدر الانحراف من نخب متعلمة، بل من مهمشين، وجدوا في الكاميرا طريقا للثراء والربح بأي طريقة، وفي وجود هذه المعايير، قد يختفي نجوم القاع كما يطلق عليهم في السوشيال ميديا، أو تستطيع القيم الجديدة تغيير بعضهم، وتوجيه نشاطه إلى أساليب أكثر اخلاقية ومهنية.

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