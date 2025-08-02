فوز لاعبة من بني سويف ببرونزية المبارزة للألعاب الإفريقية

فازت الطالبة شادية أحمد جمال الجميل، لاعبة منتخب مصر لسلاح المبارزة، ابنة محافظة بني سويف، بالميدالية البرونزية في منافسات سلاح سيف المبارزة، ضمن فعاليات دورة الألعاب الإفريقية للمدارس، والمقامة حاليًا بدولة الجزائر الشقيقة خلال الفترة من 27 يوليو وحتى 6 أغسطس 2025.

محافظ بني سويف يهنئ بطلة المبارزة

وبهذه المناسبة، تقدم الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بخالص التهنئة لقطاع الشباب والرياضة بالمحافظة، معربًا عن فخره بالإنجاز الذي حققته ابنة المحافظة، والتي تمثل مصر في هذا المحفل القاري الهام.

من جانبه، أوضح هشام الجبالي، مدير عام الشباب والرياضة ببني سويف، أن البطلة السويفية تُعد أصغر لاعبة مصرية في البطولة تحت 17 سنة، مشيرًا إلى أن هذه الميدالية تُضاف إلى سجلها الحافل، إذ سبق لها التتويج بذهبية بطولة إفريقيا للناشئين بأنغولا وبرونزية البطولة العربية بالبحرين.

كما وجّه مدير عام الشباب والرياضة ببني سويف، الشكر والتقدير لكل من ساهم في دعم البطلة، وعلى رأسهم الدكتور أبو الخير عبد التواب وكيل الرياضة، ومجلس إدارة نادي المعلمين، والكابتن محمد عبد التواب مدرب اللاعبة، والدكتور أيمن غنيم، المدير الإداري للمنتخبات القومية ومؤسس رياضة المبارزة بالمحافظة.

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