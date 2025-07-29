الثلاثاء 29 يوليو 2025
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محافظات

حبس ربة منزل قتلت طفلة وألقت بجثتها في مصرف لسرقة "حلقها الذهبي" ببني سويف

لحظة استدراج المتهمة
لحظة استدراج المتهمة للطفلة جومانا، فيتو

قررت النيابة العامة ببني سويف حبس ربة منزل تبلغ من العمر 22 عامًا، وتقيم بقرية «أقفهص» التابعة لمركز الفشن، على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد المقترن بالسرقة، بعدما اعترفت بارتكابها جريمة بشعة راحت ضحيتها طفلة لم تتجاوز الخامسة من عمرها.

 

اعترافات المتهمة أمام نيابة بني سويف

 

المتهمة سردت أمام جهات التحقيق ببني سويف تفاصيل الواقعة، مؤكدة أنها شاهدت الطفلة «جومانا» تخرج من دار تحفيظ القرآن الكريم «بيت المال»، بعدما أتمّت حفظ جزء «عمّ»، فاستدرجتها بحجة إيصالها إلى منزلها، وأثناء مرورهما بجوار ترعة القرية، انتزعت من أذنيها الحلق الذهبي، ثم ألقت بها داخل المياه ولاذت بالفرار، تاركة إياها تغرق.

 

احدى كاميرات المراقة رصدت لحظة استدراج المتهمة للطفلة جومانا
إحدى كاميرات المراقبة رصدت لحظة استدراج المتهمة للطفلة جومانا

 

وكانت أجهزة الأمن ببني سويف قد تلقت بلاغًا من أهالي قرية أقفهص بالعثور على جثمان الطفلة طافيًا داخل أحد المصارف، حيث سادت حالة من الحزن والذهول بين سكان القرية، وعلى الفور تحركت قوات الأمن بقيادة اللواء محمد الخولي، مدير المباحث الجنائية، وتم تشكيل فريق بحث برئاسة المقدم محمد محروس، رئيس مباحث الفشن.

 

 تحديد هوية الجانية خلال أقل من 4 ساعات

 

وخلال أقل من 4 ساعات، نجح رجال المباحث في تحديد هوية الجانية، بعد تضييق الخناق وجمع التحريات، والتي أكدت أن المتهمة هي آخر من شوهدت بصحبة الطفلة قبل اختفائها. وتم القبض عليها والتحفظ على الحلق الذهبي المسروق، وإحالتها إلى النيابة العامة، التي أمرت بحبسها على ذمة التحقيقات.

 

من جانبها، أمرت النيابة العامة ببني سويف، بندب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وتحديد سبب الوفاة، تمهيدًا لاستخراج تصريح الدفن، فيما أودعت جثة الطفلة مشرحة مستشفى الفشن المركزي. 

 

الطفلة جومانا ـ ضحية الحادث
الطفلة جومانا ـ ضحية الحادث

 

أبشع الجرائم التي عرفتها قرية أقفهص ببني سويف

 

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن دافع الجريمة كان السرقة، في واحدة من أبشع الجرائم التي عرفتها قرية أقفهص ببني سويف، والتي راحت ضحيتها طفلة بريئة خرجت من بيت تحفيظ القرآن تحمل في قلبها نورًا، فقابلته المتهمة بظلام الغدر.

 

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