الأربعاء 30 يوليو 2025
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محافظات

محافظ بني سويف يناقش نتائج لقاء المواطنين الأسبوعي

الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، فيتو

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف نتائج وجهود متابعة الحلول والإجراءات لتنفيذ التوجيهات التي وجه بها أثناء عقد لقاء المواطنين الأسبوع الماضي، وتم خلاله بحث ومناقشة العديد من طلبات واحتياجات وشكاوى المواطنين في عدد من القطاعات والمرافق الحيوية.

 

محافظ بني سويف يناقش نتائج لقاء المواطنين 

 

وتضمن التقرير، الذي عرضته مها حميدة مديرة إدارة خدمة المواطنين بديوان عام محافظة بني سويف، متابعة مطلب تقدم به أحد المواطنين عن أهالي قرية مثلجهان، يتضرر فيها من ندرة مياه الري بترعة قفطان الغربية بسمسطا، بسبب بعض تعديات لوصلات غير قانونية لمخالفين من خلال مواسير لتوصيل المياه إلى بعض الأراضي بالزمام الصحراوي، بجانب حاجة الترعة إلى أعمال تطهير وتعميق المنسوب "وذلك بحسب ما ورد بالشكوى".

 

حيث أفادت الوحدة المحلية بسمسطا ببني سويف، أنه تم تشكيل لجنة بالتنسيق مع الري لحصر التعديات للعرض على المحافظ بمعرفة الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام، لإدراجها في الحملة المكبرة لإزالة التعديات، مع تكليف الري بسرعة اتخاذ ما يلزم لتطهير وتكريك الترعة وتعميق منسوبها، حيث أكد مسؤولو الري أن أعمال التطهير سوف تتم خلال أسبوع، حيث صدر أمر التشغيل.

 

 تسرب مياه مالحة ناتجة عن صرف زراعي

 

كما أفادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا أيضًا أنه تم معاينة شكوى بعض المزارعين بزمام قرية دشاشة من تسرب مياه مالحة ناتجة عن صرف زراعي لبعض أراضٍ خارج الزمام، وإعداد تقرير فني بمقترحات وحلول لإجراءات يمكن تنفيذها، وذلك تمهيدًا لعرضها على الوزارات والجهات المعنية من وزارتي الري والزراعة وجهاز التعمير للتغلب على تلك المشكلة.

 

فيما أفادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا جنوب بني سويف أنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بشأن شكوى بعض أهالي قرية البرانقة بمركز ببا، من تعدي أحد المواطنين على حرم الطريق ببناء مخالف "بروز سلم ووضع كشك" وذلك بدون ترخيص من الوحدة المحلية، حيث تم إزالة المخالفة ورفع الكشك واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

 

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