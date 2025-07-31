محافظ بني سويف يكرم 84 طالبًا من أوائل الشهادات والثانوية والدبلومات

كرم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، 84 طالبا وطالبة من أوائل الشهادات العامة والأزهرية والدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024/2025، خلال احتفالية كبرى أقيمت بديوان عام المحافظة.



جاء ذلك بحضور بلال حبش نائب المحافظ، والدكتورة أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور أحمد مكي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف الأزهرية، وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية وأولياء الأمور، حيث حرص المحافظ على تهنئة الطلاب وأسرهم معربًا عن فخره بتفوقهم وتمنياته لهم بمستقبل مشرق.

محافظ بني سويف يكرم أوائل الثانوية والدبلومات

شمل التكريم الطالب يوسف سامي علي (الثانوية العامة – علمي علوم) من مدرسة الشهيد سيد عبد الحفيظ بأبوصير، والطالبة وسام بكري حسن (الثانوية العامة – دمج علمي علوم) من مدرسة دلاص الثانوية، والطالبة منة الله مصطفى شحاتة (الثانوية الأزهرية – علمي) من معهد فتيات إهناسيا المدينة.

كما تم تكريم كل من مارلين عزت إسحق، محمد خالد علي، نيروز علي عبد العزيز، منة الله محمود عبد الفتاح (الشهادة الإعدادية)، روضة محمد سيد، عمر محمد رجب، سما حمدي عبد الجواد، منة عاطف سلامة محمد، أسامة أنور توفيق، أحمد عمر أحمد، مالك محمد سمير، فادي ماهر ملاك، ياسمين عماد فتحي، عبد الرحمن محمود حسين، إيثار وائل محمد، عمر محمد تهامي، محمد عماد محمد، شيماء محمد صادق، آية محمود سمير، أيمن سيد عبد السيد، ضحى خالد محمد، رحمة محمد نور، أحمد إسماعيل محمد، عمر يحيى محمد، إسلام عبد التواب عيسى، شروق سعد زايد، منة عبد الغفار عبد العزيز، نورهان ناصر حسين، مارينا نادى شكري، مكاري رأفت إسحق، عمار أحمد مصطفى، سيف سيد جابر (الصف السادس الابتدائي والثانوية العامة بمساراتها المختلفة).

محافظ بني سويف يكرم اوائل الثانوية الأزهرية

وضمت قائمة المكرمين أيضًا منة الله مصطفى شحاتة، سلام هشام عبد النعيم، إنجي شحته زيدان، عبد اللطيف أحمد إبراهيم، علي محمد سيد، ندى طارق محمد، منى محمد علي، رحمة مصطفى عبد العال، فاطمة محمد حسانين، شيماء حرس أحمد، عبد الرحمن فرج عبد الحميد، كامل محمد كامل، عبد الرحمن عبد المنعم شحات، يوسف شعبان محمد، مريم أسامة عبد الوهاب، أحمد جمال فتحي، حسام نبيل علي (الثانوية الأزهرية).

كما تم تكريم كنزي حسام عايد، ريم هيثم محمد (الثانوية الفنية الزراعية)، يوسف محمد سيد، عمرو خالد مبروك، أحمد طارق محمد، مازن عبد الحميد قناوي، لورا مجدي لبيب، رحاب حسام جميل، مريم محمود ربيع، مريم مختار جعيدة، منة الله مؤنس حسين، ندى محمد حسن، إياد إبراهيم طه، غادة رمضان سيد، حبيبة نبيل حفني، رحمة أحمد علي، سيف الدين أيمن سيد، ياسمين محمد يسين، مريم شعبان جابر، هاجر أحمد أمين، هدى أحمد رمضان، عمر عبد الرحمن فتحي، أسماء سامي رمضان، محمد حسانين حسين، زياد إبراهيم عبد الخالق، عباس عبد السلام عباس (الثانوية الفنية الصناعية)، وسلمى محمود عبد الله، ريناد عماد محمد، يمنى محمد عبد الحميد (الثانوية الفنية التجارية)، وإيلاريا ناصر كامل، ماريا مايكل مكرم، فيرونيا أمجد عوض (الثانوية الفنية الفندقية).

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