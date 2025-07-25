محافظ بني سويف يناقش استعدادات امتحانات الدور الثاني للإعدادية

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 /2025، والتي تنطلق غدًا السبت 26 يوليو بمادة اللغة العربية وتستمر حتى الخميس 31 من الشهر ذاته.

استعدادات التعليم لدور ثاني الإعدادية ببني سويف

جاء ذلك خلال مناقشته التقرير المعروض من أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، والذي تناول كافة الترتيبات الفنية والإدارية لضمان انتظام سير الامتحانات، حيث استعرضت نتائج الاجتماعات التي عقدتها مع موجهي عموم المواد الدراسية، ومديري الإدارات التعليمية، ورؤساء اللجان، والتي ركزت على جاهزية اللجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

وأكدت وكيل تعليم بني سويف، أنه تم تقسيم المحافظة إلى قطاعين رئيسيين، يضم القطاع "أ" إدارات بني سويف، الفشن، والواسطى، ويؤدي الامتحانات فيه 11 ألفًا و834 طالبًا وطالبة داخل 63 لجنة، بينما يضم القطاع "ب" إدارات ببا، إهناسيا، سمسطا، وناصر ويضم 13 ألفًا و695 طالبًا وطالبة أمام 63 لجنة أيضًا، ليصل إجمالي عدد الطلاب إلى أكثر من 25 ألفًا و500 طالبًا وطالبة موزعين على 126 لجنة امتحانية.

ممنوع اصطحاب الهواتف المحمولة باللجان

وأشار تقرير وكيل تعليم بني سويف، إلى إصدار التوجيهات اللازمة لضمان الانضباط داخل اللجان، من بينها منع اصطحاب الهواتف المحمولة، وتوفير الإضاءة والتأمين الطبي، وتفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات المركزية لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة، مع التأكيد على التنسيق التام مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية والصحية لتوفير الأجواء الآمنة والهادئة للطلاب خلال فترة الامتحانات.

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