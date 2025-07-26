ابتزاز وتصوير وهتك عرض، تفاصيل تخفيف العقوبة في قضية هزّت بني سويف

قضت محكمة جنايات مستأنف بني سويف (الدائرة الأولى) بتعديل الحكم الصادر بحق متهمين في واحدة من القضايا التي شغلت الرأي العام بالمحافظة، والتي تضمنت اتهامات بالخطف وهتك العرض والتهديد والابتزاز المادي، إلى جانب التعدي على الخصوصية.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عُقدت برئاسة المستشار نادر محمد طاهر، وعضوية المستشارين الدكتور رؤوف رفعت راجي، وعمرو محمد شريف، وحضور وكيل النيابة زياد عبدالتواب، وأمانة سر محمود حفني.

تفاصيل تخفيف العقوبة في قضية هزّت بني سويف

وجاء منطوق الحكم بمعاقبة المتهم الأول "محمد ف. ر. ع" بالحبس لمدة سنة مع الشغل، بدلًا من العقوبة الأصلية بالسجن المشدد ثلاث سنوات، مع استمرار مصادرة الهواتف المستخدمة في الجريمة، وإعدام التسجيلات ومحوها، كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الثاني "محمد خ. ف. ص" بالسجن المشدد خمس سنوات بدلًا من عشر سنوات، وإلزامهما بالمصاريف الجنائية.

وبحسب أوراق القضية، فإن المتهم الأول اشترك مع فتاة سبق محاكمتها في استدراج المجني عليه "محمد خ. ف. ص" لمنزلها في 19 يونيو 2024، بزعم مساعدتها في حل مشكلة، ليُفاجأ بشلّ حركته وهتك عرضه، وإجباره على ارتداء ملابس نسائية، وتصويره دون رضاه، في واقعة أثارت استياءً واسعًا.

إبتزاز وتصوير وهتك عرض ببني سويف

كما تضمنت التحقيقات واقعة أخرى للمتهم الثاني، هدّد فيها المجني عليهما "ه. ن. ق" و"محمد ف. ر" بنشر صور ومقاطع خاصة بفتاة تُدعى "هـ. م"، مقابل مبالغ مالية، في سلوك وصفته المحكمة بـ"الابتزاز الفج ذي الطابع الإجرامي المركب".

وخلال جلسات الاستئناف، دفع محاميا المتهمين بإنكار موكليهما للاتهامات وطلبا البراءة، إلا أن المحكمة رأت أن الحكم الابتدائي استند إلى أدلة قوية، أبرزها أقوال المجني عليهم، وتحريات المباحث، وتقرير المعمل الفني، مؤكدة أن الإنكار محاولة للإفلات من العقوبة.

ورغم تأييدها الإدانة، رأت المحكمة أن ظروف وملابسات الواقعة تبرر الرأفة بالمتهم الأول، فعدلت العقوبة استنادًا للمادة 17 من قانون العقوبات.

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