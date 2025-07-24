طالبة متفوقة تحصل على صفر في 4 مواد بالثانوية العامة ببني سويف وأسرتها تطالب بإعادة التصحيح (فيديو)

شهدت محافظة بني سويف حالة من الجدل والصدمة عقب تداول قصة الطالبة سارة أبو بكر، التي جاءت نتيجتها في الثانوية العامة صادمة وغير متوقعة، بعدما فوجئت بحصولها على "صفر" في 4 مواد أساسية هي: الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، واللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى درجة واحدة في الجيولوجيا، و6 درجات فقط في اللغة العربية، الأمر الذي أثار موجة من التعاطف على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالب بفتح تحقيق عاجل في الواقعة.

حكاية طالبة متفوقة ببني سويف

الطالبة سارة أبو بكر، معروفة بتفوقها على مدار سنوات الدراسة، عبّرت عن صدمتها قائلة: "النتيجة دي مش نتيجتي.. أنا طول عمري من الأوائل، ومفيش حاجة في الامتحانات كنت حاسة إنها ممكن تضيع مستقبلي بالشكل ده.. كنت متوقعة أجيب 96%!".

أسرة طالبة بني سويف، أكدت أن سارة أجّلت امتحانات العام الماضي جزئيًا بسبب ظروف صحية، وخاضت فقط المواد غير المضافة للمجموع، وحققت فيها درجات مرتفعة أبرزها 39 من 40 في اللغة الفرنسية، هذا العام، استعدت بشكل كامل، وراجعت المنهج بدقة، وشاركت في امتحانات تجريبية، ما يجعل النتيجة التي ظهرت "غير منطقية" على حد وصف والدتها.

والدتها: بنتي جايبة 278 من 280 في الإعدادية

وقالت سلوى عبد الحميد، والدة الطالبة، وهي تغالب دموعها: "بنتي جايبة 278 من 280 في الإعدادية، ودايمًا بتتكرم في المدرسة، هل يعقل أنها تجيب صفر في 4 مواد؟ ده مش مجرد خطأ في ورقة.. ده كسر لمستقبل بنتي وتعب سنين".

وقد تقدمت الأسرة بتظلم رسمي لوزارة التربية والتعليم، وطالبت بإعادة فحص أوراق الإجابة الخاصة بسارة، خاصة في ظل تكرار حالات مشابهة أثارت تساؤلات حول دقة التصحيح أو تسجيل الدرجات.

أسرة سارة تناشد الوزير واعضاء البرلمان

وفي مناشدة عاجلة، دعت والدة سارة نواب البرلمان بـ محافظة بني سويف إلى التدخل الفوري لإنقاذ مستقبل ابنتها، مؤكدة أن القضية لم تعد خاصة بأسرة فقط، بل تتعلق بعدالة التقييم ومصير طلاب اجتهدوا لسنوات.

واختتمت والدة الطالبة سارة حديثها برسالة مؤثرة موجهة إلى وزير التربية والتعليم قالت فيها: "أنا واثقة إن فيه حاجة غلط.. كل اللي بطلبه حقي.. حقي الكامل، لأني تعبت وحلمي لسه قدامي."

وزير التربية والتعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد اعتمد، الثلاثاء، نتيجة الدور الأول لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/ 2025 بنسبة نجاح النظام الجديد 79.2%، والنظام القديم 72.7%.



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