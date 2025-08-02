أخبار الاقتصاد اليوم: رئيس شعبة الذهب يوجه نصيحة للمواطنين.. انخفاض أسعار الفراخ البلدي بالأسواق.. وتطوير 380 مركزًا تكنولوجيًا بالمحليات والقرى والمدن

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

تلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا حول الموقف التنفيذي لمشروعات مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية التابع للوزارة، حيث يقوم المركز بتنفيذ العديد من المشروعات، من بينها مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية لتطوير منظومة التخطيط المصرية، ومشروعات تطوير الخدمات والمبادرات الصحية (استدامة المواليد والوفيات والتطعيمات)، ومشروع تطوير نظم المعلومات المالية والمصرفية ببنك الاستثمار القومي، ورفع كفاءة الأداء الحكومي بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية، ومشروعات تطوير المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن، والمدن العمرانية الجديدة، ومشروع رفع كفاءة القدرة التشغيلية لمكاتب ومأموريات الشهر العقاري، فضلًا عن المركز التكنولوجية المتنقلة، وخدمات مصر الثابتة.

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مسابقة "Digitopia" السنوية التى تستهدف اكتشاف ودعم الأفكار الخلاقة والمشروعات المتميزة التى تسهم فى تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعزز من توظيف التكنولوجيا فى خدمة تنمية المجتمع، وذلك من خلال تحفيز المبدعين من النشء والشباب بدءا من الصف الرابع ابتدائى وحتى سن 35 عاما، على تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة لمعالجة التحديات المجتمعية.

يتسائل العديد من عملاء البنك التجاري الدولي Cib عن حقيقة تغيير الحد الأدنى لفتح حساب بالجنيه.

قال هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب: إن التحركات السعرية للذهب لا تتجاوز في أغلب الأحيان 100 جنيه صعودًا أو هبوطًا للجرام، وهو ما يعادل نسبة لا تزيد على 2 % من قيمة الجرام، مؤكدًا أن هذه التغيرات اليومية لا يجب أن تكون أساسًا لاتخاذ قرارات البيع أو الشراء من قِبل المستهلك.

تفقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، شركة طنطا للكتان والزيوت، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك في إطار جولاته الميدانية بالشركات التابعة لمتابعة سير العمل والإنتاج وموقف المشروعات.

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء البورصات الخليجية في الأسبوع الأخير من شهر يوليو، موضحة أن التباين يسيطر علي أداء مؤشرات البورصات الخليجية.

يبحث الكثيرون عن المدة المحددة لوصول التحويلات الخارجية إلى العملاء في بنك مصر.

شهدت أسعار الذهب في السوق القطرية اليوم السبت 2-8-2025، ارتفاعا طفيفا في أسعار جميع الأعيرة خلال التعاملات اليومية، ويقبل الكثير من القطريين على شراء كافة الأعيرة من المشغولات الذهبية، أو السبائك والأونصة، باعتبار الذهب أحد أهم الملاذات الآمنة والمضمونة لحفظ قيمة الأموال.

قضت هيئة محلفين في ولاية فلوريدا الأمريكية بتغريم شركة «تسلا» 243 مليون دولار، على خلفية حادث تصادم مميت وقع في عام 2019 لسيارة من طراز «موديل إس» كانت مزودة بنظام القيادة الذاتية.

قال وزير التجارة التركي عمر بولات، اليوم السبت، إن العجز التجاري لتركيا تقلص 12.1% على أساس سنوي إلى 6.4 مليار دولار في يوليو.

سعر الفراخ اليوم، سجلت أسعار الفراخ تباينًا ملحوظًا في الأسواق، اليوم السبت، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

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