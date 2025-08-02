انخفاض العجز التجاري لتركيا بنسبة 12.1% إلى 6.4 مليار دولار في يوليو

قال وزير التجارة التركي عمر بولات، اليوم السبت، إن العجز التجاري لتركيا تقلص 12.1% على أساس سنوي إلى 6.4 مليار دولار في يوليو.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي كشف فيه عن ارتفاع الصادرات التركية إلى 25 مليار دولار، بينما بلغت الواردات 31.4 مليار دولار خلال الشهر ذاته، بحسب شبكة CNBC عربية.

وأعرب الوزير عن تفاؤله بهذه المؤشرات الإيجابية، مؤكدًا أن الحكومة تواصل جهودها لتعزيز الصادرات وتقليص الفجوة التجارية، في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التوازن في الميزان التجاري.

التضخم في اسطنبول

من جانب آخر، كشفت بيانات التضخم في إسطنبول التي تعد كبرى مدن تركيا وعاصمتها الاقتصادية، عن ارتفاع جديد في التضخم على المستويين الشهري والسنوي في يوليو الماضي.

وبحسب بيانات نشرتها غرفة تجارة إسطنبول، الجمعة، حول التضخم في المدينة التي يقطنها أكثر من 16 مليون نسمة، ارتفع مؤشر أسعار التجزئة الذي يشير إلى التضخم في أسعار المستهلكين.

ووفقًا للبيانات المنشورة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.93% في يوليو على أساس شهري، وبنسبة 42.48% على أساس سنوي.

وارتفع مؤشر أسعار الجملة الصادر عن غرفة تجارة إسطنبول، والذي يعبر عن التضخم في أسعار المنتجين، بنسبة 1.14% على أساس شهري، وبنسبة 24.25% على أساس سنوي.

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